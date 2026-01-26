logo
Microsoft predstavio specijalni AI čip za brže i jeftinije aplikacije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

"Majkrosoft" je predstavio specijalni čip s ciljem da velike aplikacije sa vještačkom inteligencijom u budućnosti učini bržim i jeftinijim.

Novi Microsoftov AI čip ubrzava velike aplikacije i smanjuje troškove Izvor: Microsoft

Čip "maja 200" je specijalno razvijen za pokretanje AI modela, a ne za obuku standardnih jezičkih modela.

U početku će se koristiti u "Majkrosoftovim" centrima za podatke u centralnom dijelu SAD, prenijela je agencija DPA.

Kompanija je objavila da "maja 200" radi energetski efikasno kao "ubrzavač AI" i nudi bolji odnos cijene i performansi od drugih sistema.

"Majkrosoft" je u novembru 2023. godine predstavio sopstveno razvijeni AI čip pod nazivom "maja 100", koji je prvenstveno bio namijenjen efikasnijem kreiranju AI sadržaja.

Softverski gigant se u velikoj mjeri oslanja na vještačku inteligenciju u svom osnovnom poslovanju i sklopio je pakt vrijedan više milijardi dolara sa kompanijom "OpenAI", pronalazačem "čet gpt-ja", da bi ugradio njegovu tehnologiju u svoje proizvode.

"Majkrosoft" želi da se proizvodnjom sopstvenih čipova oslobodi strateške zavisnosti od proizvođača čipova "Envidija" i da kontroliše operativne troškove.

Tagovi

microsoft čip vještačka inteligencija

