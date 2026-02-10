logo
Majkrosoft riješio ozbiljan bag zbog kog su se računari pregrijavali: Odmah ažurirajte ovu aplikaciju

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Mjesecima su se korisnici MacBook računara pitali zašto im se laptop grije i prazni bateriju čak i pri laganom surfovanju. Sada je konačno jasno - krivac je bio Edge, a Majkrosoft je tek sada isporučio trajno rješenje.

Računari se pregrijavili zbog Edge-a Izvor: PJ McDonnell / Shutterstock

Majkrosoft je objavio novu stabilnu verziju Edge pretraživača, označenu kao 144.0.3719.115, koja konačno rješava ozbiljan problem sa performansama na macOS-u. Bag je mjesecima mučio korisnike, jer je jedno procesorsko jezgro držao na konstantnih 100% opterećenja. Posljedice su bile brzo pražnjenje baterije i primjetno pregrijavanje macOS računara.

U praksi, problem se ispoljavao čak i pri najobičnijem surfovanju. Edge je na Mac računarima maksimalno opterećivao procesor bez ikakvog razloga. To je važilo i za novije modele sa Apple-ovim M čipovima, uključujući i one najnovije.

Rešenje stiže upravo sa verzijom 144.0.3719.115. U zvaničnim bilješkama o izdanju navodi se da je ispravljen specifičan bag vezan za rad Edge-a na macOS-u.

Nakon ažuriranja, opterećenje procesora se vraća u normalne okvire.

Zanimljivo je da su korisnici prvi put javno ukazali na grešku još u decembru 2025, kroz objave na Reddit-u. Kompanija iz Redmonda je imala dovoljno vremena da reaguje, ali je propust ipak stigao do stabilnog kanala.

Vlasnicima macOS računara se savjetuje da što pre ažuriraju Edge kako bi izbjegli dalje probleme sa temperaturom i autonomijom baterije. Pored ove ispravke, nova verzija donosi i dodatna poboljšanja u upravljanju na više platformi, kao i korekcije problema sa prijavljivanjem na korporativne sisteme.

(B92)

