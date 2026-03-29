Apple slavi 50 godina: Može li ponovo redefinisati budućnost u eri AI?

Kompanija Apple 1. aprila obilježava 50 godina postojanja, u vrijeme kada vještačka inteligencija dovodi giganta iz Silicijumske doline pred izazov da ponovo pokaže da je u stanju da predstavi inovacije koje mijenjaju kulturu.

Kompaniju koja danas vrijedi više od 3,6 biliona dolara izgradili su ambiciozni marketinški genije Stiv Džobs i Stiv Voznijak, koji je izumio "apple kompjuter".

Dvojica studenata koji su napustili fakultet promijenili su način na koji ljudi koriste računare, slušaju muziku i komuniciraju u pokretu.

Danas je to dovelo do načina života koji se vrti oko aplikacija za pametne telefone, navodi se u komentaru agencije AFP.

Apple-ovi najpopularniji proizvodi, "mek" kompjuteri, "ajfon", "epl sat" i "ajped", imaju kultni status i vjernu armiju korisnika.

Apple je prodao više od 3,1 milijarde telefona "ajfon" otkad su se pojavili na tržištu 2007. godine, generišući oko 2,3 biliona dolara prihoda, navodi se u podacima kompanije "Kaunterpoint riserč".

Prije "ajfona", Apple je uzdrmao tržište kućnih kompjutera "mekintoš" kompjuterom iz 1984. godine, čiji su interfejs zasnovan na ikonama i miš omogućili da računare koriste i obični ljudi, a ne samo stručnjaci.

U to vrijeme nastalo je legendarno suparništvo između Džobsa i Bila Gejtsa, osnivača "Majkrosofta".

"Apple je osnovan na jednostavnoj ideji da tehnologija treba da bude lična, a to uvjerenje, radikalno u to vrijeme, promijenilo je sve", naveo je izvršni direktor Tim Kuk u pismu objavljenom na društvenim mrežama povodom godišnjice.

