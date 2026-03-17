Apple očekuje da će se savitljivi iPhone biti hit: Naručio još 5 miliona ekrana

Samsung u maju kreće u masovnu proizvodnju panela, a Apple očigledno računa na ogroman interes za iPhone Fold.

Izvor: YouTube / fpt.

Apple očekuje nezapamćeno interesovanje za svoj prvi savitljivi telefon. Porudžbina ekrana za ovaj uređaj iznenada je porasla za čak 33%, što je jasan znak da u Kupertinu spremaju teren za ogroman prodajni start.

Umesto prvobitno planiranih 15 miliona, Apple je od dobavljača sada zatražio proizvodnju čak 20 miliona panela, saznaje korejski AJU News. Ovaj skok dolazi uprkos glasinama da će početna cena uređaja, koji nosi radni naziv iPhone Fold, iznositi oko 2.000 dolara.

Ekrane će isporučivati Samsung Display, koji je već izgradio namensku proizvodnu liniju isključivo za potrebe ovog projekta. Fokus tehnologije je na ekranu bez vidljivog ugiba, što je bio jedan od ključnih uslova kompanije Apple.

Očekuje se da će Samsung početi masovnu proizvodnju panela u maju, kako bi sve bilo spremno za veliku premijeru. Prvi savitljivi iPhone trebalo bi da se pojavi ove jeseni, zajedno sa novom iPhone 18 Pro serijom.