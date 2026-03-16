Apple predstavio AirPods Max 2 slušalice: Izgledaju isto, koštaju kao laptop, ali donose bitne promjene

Nove AirPods Max 2 slušalice donosi bolje ANC performanse, Adaptive Audio, Conversation Awareness i Live Translation po ceni od 549 dolara.

Izvor: Apple

Apple je zvanično predstavio AirPods Max 2, prvo pravo unapređenje svojih over-ear slušalica. Pretprodaja novog modela kreće 25. marta, dok isporuke kreću početkom aprila.

Spolja gotovo da nema promjena, pa novi model izgleda identično kao prethodnik, sa velikim šarenim školjkama i odgovarajućom trakom za glavu. Prava razlika krije se unutra.

AirPods Max 2 pokreće H2 čip, koji je Apple prvi put predstavio sa AirPods Pro 2 modelom. I upravo je ovo unapređenje ključno za čitav niz novih funkcija, uključujući bolje poništavanje buke.

Apple tvrdi da su, zahvaljujući H2 čipu i novim audio algoritmima, AirPods Max 2 slušalice čak 1,5 puta efikasnije u smanjenju buke od prethodnog modela.

Unapređenja nisu stala samo na ANC-u. Tu je i novi audio sistem, koji bi trebalo da obezbijedi čistiji zvuk muzike i bolje performanse prostornog zvuka. Ljubitelji lossless zvuka takođe nisu zaboravljeni, jer je takvu muziku moguće slušati pomoću USB-C kabla.

H2 čip otključava i niz pametnih funkcija koje smo već upoznali na Apple-ovim drugim slušalicama. Među njima je Adaptive Audio režim, koji balansira između Transparency i ANC režima u zavisnosti od okruženja. Na taj način možete da čujete ono što je potrebno, a da istovremeno i dalje blokirate deo spoljašnje buke.

Tu je i Conversation Awareness, funkcija koja smanjuje jačinu sadržaja koji slušate i pojačava transparentnost kada počnete da govorite. Na AirPods Max 2 stiže i Live Translation, opcija koja uz pomoć slušalica i iPhone-a prevodi govor u realnom vremenu na jezik koji odaberete.

Izvor: Apple

U praksi, to znači da AirPods Max 2 sada dobijaju gotovo sve funkcije koje možete pronaći na AirPods Pro 3 modelu, samo u over-ear formatu. Ono što se nije promijenilo jeste cijena. AirPods Max 2 i dalje koštaju 549 dolara u SAD, što je i dalje primjetno više od većeg dijela konkurencije.