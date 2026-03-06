logo
MacBook Neo možda pokreće iPhone procesor, ali nije slabić: Evo šta nam otkrivaju rani testovi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Prvi Geekbench testovi pokazuju da MacBook Neo sa A18 Pro čipom nadmašuje M1 MacBook Air u single i multi-core performansama.

test macbook neo performanse Izvor: YouTube / Apple

Novi MacBook Neo je najjeftiniji laptop koji je Apple ikada lansirao, ali prvi rezultati testova sugerišu da je ovaj prenosivi računar mnogo sposobniji nego što je iko očekivao.

Iako ga pokreće A18 Pro čipset - isti onaj koji se nalazio u iPhone 16 Pro telefonima - ovaj "jefitni" Mac je uspio da nadmaši legendarni MacBook Air M1 model u sirovoj snazi.

Prvi Geekbench rezultati koji su se pojavili na internetu pokazuju da MacBook Neo ostvaruje 3.461 poen u single-core i 8.668 poena u multi-core performansama.

Ove brojke stavljaju Neo ispred originalnog M1 MacBook Air modela iz 2020. godine. Iako pobjeda nad šest godina starim laptopom na papiru ne zvuči revolucionarno, fascinantna je činjenica da čip iz pametnog telefona sada ostavlja iza sebe procesore namijenjene računarima.

Poređenja radi, M1 MacBook Air dostiže 2.346 poena u single-core i 8.342 poena u multi-core performansama, što znači da novi Neo donosi ogroman skok u brzini pri svakodnevnim zadacima.

Ipak, Neo nije uspio da nadmaši M1 u grafičkim performansama, gdje je na Metal testu ostvario 31.286 poena, u poređenju sa 33.148 poena, koliko je skupio stari Air. 

Čak i u poređenju sa M3 iPad Air tabletom, mali MacBook Neo uspijeva da odnese pobjedu u single-core testovima, iako M3 i dalje drži prednost kada je u pitanju grafika i višejezgarni procesi.

Važno je napomenuti da su ovo rani sintetički rezultati i da će stvarni rad zavisiti od hlađenja i optimizacije softvera, ali brojke su jasne: MacBook Neo je izuzetno sposobna mašina za svoju cijenu.

