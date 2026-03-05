Apple predstavio najjeftiniji MacBook ikada: Pokreće ga iPhone čip i košta manje nego što mislite

MacBook Neo pokreće isti A18 Pro čipset koji je pokretao i iPhone 16 Pro, ali to nije jedini kompromis.

Izvor: Apple

Apple je predstavio najjeftiniji MacBook u istoriji. Novi MacBook Neo košta svega 599 evra, pokreće ga čip iz iPhone-a i odmah je izazvao veliku raspravu jer uz nisku cijenu donosi i nekoliko ograničenja.

Novi laptop koristi A18 Pro procesor, isti čip koji je debitovao u modelima iPhone 16 Pro iz 2024. godine, čime je MacBook Neo postao prvi Mac računar kojeg pokreće čip iz iPhone linije.

Apple tvrdi da je uređaj do 50% brži u svakodnevnim zadacima od najprodavanijeg PC-ja sa Intel Core Ultra 5 procesorom, do dva puta brži u zadacima poput obrade fotografija, kao i do tri puta brži u AI zadacima na samom uređaju.

Izvor: Apple

MacBook Neo ima 13-inčni Liquid Retina ekran rezolucije 2.408 × 1.506 piksela, sa osvjetljavanjem do 500 nita i antirefleksnim premazom. Za razliku od novijih MacBook modela, ekran nema "notch", već ravnomjerne ivice u stilu iPad-a.

Laptop dolazi u četiri boje - Silver, Indigo, Blush i Citrus. Težak je svega oko 1,2 kilograma, što ga čini jednim od lakših Apple laptopova.

MacBook Neo ima dva USB-C porta, ali nisu iste brzine. Jedan podržava USB 2 standard (do 480 Mb/s), dok drugi radi po USB 3 standardu sa brzinom do 10 Gb/s. Tu je i klasičan konektor za slušalice.

Laptop nudi autonomiju baterije do 16 sati, 8 GB objedinjene memorije, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 1080p prednju kameru, dva mikrofona sa usmjerenim snimanjem zvuka i dva bočna zvučnika sa Spatial Audio tehnologijom.

Gde je Apple štedeo

Izvor: Apple

Da bi postigao početnu cijenu od 599 dolara u Americi, odnosno 699 evra u Evropi, Apple je morao da napravi i nekoliko kompromisa.

Osnovni model dolazi sa 256 GB SSD-om, dok verzija od 799 evra donosi 512 GB memorije i Touch ID na tastaturi. Međutim, RAM je fiksan - obe konfiguracije imaju samo 8 GB memorije.

Zanimljivo je da je Apple tek prije nešto više od godinu dana povećao količinu RAM-a na 16 GB kod osnovnih konfiguracija Mac računara, ali se kod ovog modela vratio na staru konfiguraciju kako bi snizio cijenu.

Još jedno ograničenje je to što MacBook Neo nema MagSafe punjenje, već se puni preko USB-C kabla. Takođe može da se poveže samo sa jednim spoljnim monitorom, što je isto ograničenje koje je imao i M1 MacBook Air.

Ni A18 Pro čip unutar laptopa nije u svojoj punoj snazi, već posjeduje jedno GPU jezgro manje u odnosu na iPhone 16 Pro seriju (pet umesto šest).

Uprkos kompromisima, MacBook Neo postaje najpristupačniji Apple laptop ikada i novi ulazni model u Mac ekosistem.

Apple ističe i da je ovo Mac sa najmanjim ugljeničnim otiskom do sada. Laptop sadrži 60% recikliranih materijala, uključujući 90% recikliranog aluminijuma i 100% recikliranog kobalta u bateriji.

Prodaja u Evropi počinje 11. marta.