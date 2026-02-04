7 od 10 Amerikanaca bira iPhone: Apple oborio sve rekorde, Samsung u ozbiljnom padu

Apple je u četvrtom kvartalu 2025. osvojio rekordnih 69% američkog tržišta telefona, dok je Samsung zabilježio veliki pad prodaje.

DominacijaApple-ana američkom tržištu pametnih telefona ne jenjava, već nastavlja da obara rekorde. Prema najnovijim analizama, čak sedam od 10 Amerikanaca je prilikom kupovine novog telefona biralo iPhone (69% udela) u četvrtom kvartalu 2025.

Ukupno tržište je u istom periodu poraslo skromnih 1% na godišnjem nivou, pokazuju podaci analitičke kuće Counterpoint.

Apple je do rekorda stigao skokom sa 65% iz istog perioda 2024. godine. Istovremeno, Samsung je zabilježio pad - udio korejskog giganta pao je sa 18% na 13%.

Kako se tvrdi, ključ uspjeha Apple-a leži u novim modelima iPhone 16e i iPhone 17, koji su se odlično prodavali u srednjem i premijum segmentu.

Gigant iz Kupertina je dodatni vjetar u leđa dobio kroz ponudu američkih operatora AT&T, T-Mobile i Verizon. Čak 89% prodaje kod ova tri operatora otpalo je na Apple uređaje, a najtraženiji model bio je iPhone 17 Pro Max.

Model iPhone 16e se posebno istakao u segmentu telefona uz pretplatne tarife. Rekordna prodaja u decembru pokazala je da kupci sve češće biraju uređaje koji nude dobar odnos cijene i performansi. A upravo je srednji cjenovni rang, od 300 do 600 dolara, zabilježio rast od čak 27% na godišnjem nivou.

U tom segmentu, iPhone 16e i Google Pixel 9a osvojili su značajne pozicije, dok su Samsung i Motorola izgubili dio tržišta zbog pojačane konkurencije. Nasuprot tome, segment ispod 300 dolara je pao za 7% i dobio novog lidera - Motorolu, koja je pretekla Samsung zahvaljujući modelima Moto G Play 2026 i Moto G 5G 2026.

Analitičari ove godine s posebnom pažnjom prate upravo najjeftiniji segment. Globalni nedostatak memorije mogao bi da poveća troškove proizvodnje pametnih telefona za 15% ili više. To bi najteže pogodilo povoljne modele, čije su marže već minimalne.

Dalji rast cijena komponenti gotovo sigurno bi bio prebačen na kupce. Ostaje i pitanje da li će segment od 300 do 600 dolara nastaviti da raste. Ako se to desi, biće jasan signal da američki potrošači, pod pritiskom teške makroekonomske situacije, sve češće biraju "povoljnije" telefone.

