Apple sprema veliku promjenu: Drastično će smanjiti ono što mnogima "bode oči"

Novi iPhone 18 Pro modeli imaće čak 35% manji Dynamic Island, a procurile su i tačne dimenzije.
Kada ih Apple bude predstavio kasnije ove godine, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modeli imaće znatno manji Dynamic Island izrez ekrana, a nove informacije po prvi put otkrivaju i njegove tačne dimenzije.
Kako otkrive pouzdani tipster Ice Universe, iPhone 18 Pro modeli imaće Dynamic Island izrez širine 13,49 mm. Poređenja radi, izrez na aktuelnim iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max modelima iznosi 20,76 mm.
To znači smanjenje veličine od oko 35% u odnosu na postojeće modele. Ovakva promena dodatno podgrijava spekulacije da bi Apple mogao da premesti Face ID hardver ispod ekrana na iPhone 18 Pro telefonima.
Najmoćniji modeli u Apple ponudi navodno će koristiti LTPO+ OLED ekrane. Uz to, čitava iPhone 18 linija trebalo bi da dobije unapređene selfie kamere, što dodatno potvrđuje da Apple sprema ozbiljne promjene na prednjoj strani uređaja.
The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%.pic.twitter.com/dLnUdCts7z— Ice Universe (@UniverseIce)January 23, 2026