Apple sprema veliku promjenu: Drastično će smanjiti ono što mnogima "bode oči"

Novi iPhone 18 Pro modeli imaće čak 35% manji Dynamic Island, a procurile su i tačne dimenzije.

Izvor: Thanes.Op / Shutterstock.com

Kada ih Apple bude predstavio kasnije ove godine, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modeli imaće znatno manji Dynamic Island izrez ekrana, a nove informacije po prvi put otkrivaju i njegove tačne dimenzije.

Kako otkrive pouzdani tipster Ice Universe, iPhone 18 Pro modeli imaće Dynamic Island izrez širine 13,49 mm. Poređenja radi, izrez na aktuelnim iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max modelima iznosi 20,76 mm.

To znači smanjenje veličine od oko 35% u odnosu na postojeće modele. Ovakva promena dodatno podgrijava spekulacije da bi Apple mogao da premesti Face ID hardver ispod ekrana na iPhone 18 Pro telefonima.

Najmoćniji modeli u Apple ponudi navodno će koristiti LTPO+ OLED ekrane. Uz to, čitava iPhone 18 linija trebalo bi da dobije unapređene selfie kamere, što dodatno potvrđuje da Apple sprema ozbiljne promjene na prednjoj strani uređaja.