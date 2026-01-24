logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple sprema veliku promjenu: Drastično će smanjiti ono što mnogima "bode oči"

Apple sprema veliku promjenu: Drastično će smanjiti ono što mnogima "bode oči"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Novi iPhone 18 Pro modeli imaće čak 35% manji Dynamic Island, a procurile su i tačne dimenzije.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modeli imaće znatno manji Dynamic Island Izvor: Thanes.Op / Shutterstock.com

Kada ih Apple bude predstavio kasnije ove godine, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max modeli imaće znatno manji Dynamic Island izrez ekrana, a nove informacije po prvi put otkrivaju i njegove tačne dimenzije.

Kako otkrive pouzdani tipster Ice Universe, iPhone 18 Pro modeli imaće Dynamic Island izrez širine 13,49 mm. Poređenja radi, izrez na aktuelnim iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max modelima iznosi 20,76 mm.

To znači smanjenje veličine od oko 35% u odnosu na postojeće modele. Ovakva promena dodatno podgrijava spekulacije da bi Apple mogao da premesti Face ID hardver ispod ekrana na iPhone 18 Pro telefonima.

Najmoćniji modeli u Apple ponudi navodno će koristiti LTPO+ OLED ekrane. Uz to, čitava iPhone 18 linija trebalo bi da dobije unapređene selfie kamere, što dodatno potvrđuje da Apple sprema ozbiljne promjene na prednjoj strani uređaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple iphone promjene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS