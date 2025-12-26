Apple povukao čak 25 proizvoda u 2025. godini: Ovo su uređaji koji su zauvijek nestali iz prodaje

U nastavku se nalazi čitav spisak proizvoda koje je Apple prestao da prodaje u posljednjih 12 mjeseci.
Kako se 2025. godina bliži kraju, pravo je vrijeme da se podvuče crta i pogleda šta je sve Apple ostavio iza sebe. Tokom prethodnih 12 mjeseci, kompanija iz Kupertina povukla je veliki broj uređaja iz prodaje - neke tiho, neke uz velike promjene u ponudi.
Tokom 2025. Apple je iz prodaje povukao i pojedine linije koje su godinama bile dio ponude. iPhone SE je u potpunosti ugašen dolaskom modela iPhone 16e, čime je Apple završio sa prodajom telefona sa Home tasterom i Touch ID tehnologijom. Paralelno, "Plus" modeli polako nestaju iz ponude, a njihov prostor zauzimaju novi, tanji modeli.
Ukupno gledano, Apple je ove godine ukinuo čak 25 različitih proizvoda - od telefona i tableta, preko satova i računara, pa sve do dodatne opreme. U nastavku sledi kompletan spisak svih uređaja koji su zvanično prestali da se prodaju tokom 2025. godine.
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (treća generacija)
- iPad Pro sa M4 čipom
- iPad Air sa M2 čipom
- iPad 10 (stari model)
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE 2
- Mac Studio sa M2 Max čipom
- Mac Studio sa M2 Ultra čipom
- MacBook Pro 14” sa M4 čipom
- MacBook Air 13” sa M3 čipom
- MacBook Air 15” sa M3 čipom
- MacBook Air 13” sa M2 čipom
- AirPods Pro (druga generacija)
- Apple Vision Pro sa M2 čipom
- MagSafe punjač sa Qi 2 standardom
- USB-C punjač 30W (samo na određenim tržištima)
- Lightning na 3,5 mm audio kabl
- MagSafe na MagSafe 2 adapter