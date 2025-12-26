Apple povukao čak 25 proizvoda u 2025. godini: Ovo su uređaji koji su zauvijek nestali iz prodaje

U nastavku se nalazi čitav spisak proizvoda koje je Apple prestao da prodaje u posljednjih 12 mjeseci.

Kako se 2025. godina bliži kraju, pravo je vrijeme da se podvuče crta i pogleda šta je sve Apple ostavio iza sebe. Tokom prethodnih 12 mjeseci, kompanija iz Kupertina povukla je veliki broj uređaja iz prodaje - neke tiho, neke uz velike promjene u ponudi.

Tokom 2025. Apple je iz prodaje povukao i pojedine linije koje su godinama bile dio ponude. iPhone SE je u potpunosti ugašen dolaskom modela iPhone 16e, čime je Apple završio sa prodajom telefona sa Home tasterom i Touch ID tehnologijom. Paralelno, "Plus" modeli polako nestaju iz ponude, a njihov prostor zauzimaju novi, tanji modeli.

Ukupno gledano, Apple je ove godine ukinuo čak 25 različitih proizvoda - od telefona i tableta, preko satova i računara, pa sve do dodatne opreme. U nastavku sledi kompletan spisak svih uređaja koji su zvanično prestali da se prodaju tokom 2025. godine.