Apple povukao čak 25 proizvoda u 2025. godini: Ovo su uređaji koji su zauvijek nestali iz prodaje

Apple povukao čak 25 proizvoda u 2025. godini: Ovo su uređaji koji su zauvijek nestali iz prodaje

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

U nastavku se nalazi čitav spisak proizvoda koje je Apple prestao da prodaje u posljednjih 12 mjeseci.

Apple povukao čak 25 proizvoda u 2025. godini Izvor: SmartLife / Apple

Kako se 2025. godina bliži kraju, pravo je vrijeme da se podvuče crta i pogleda šta je sve Apple ostavio iza sebe. Tokom prethodnih 12 mjeseci, kompanija iz Kupertina povukla je veliki broj uređaja iz prodaje - neke tiho, neke uz velike promjene u ponudi.

Tokom 2025. Apple je iz prodaje povukao i pojedine linije koje su godinama bile dio ponude. iPhone SE je u potpunosti ugašen dolaskom modela iPhone 16e, čime je Apple završio sa prodajom telefona sa Home tasterom i Touch ID tehnologijom. Paralelno, "Plus" modeli polako nestaju iz ponude, a njihov prostor zauzimaju novi, tanji modeli.

Ukupno gledano, Apple je ove godine ukinuo čak 25 različitih proizvoda - od telefona i tableta, preko satova i računara, pa sve do dodatne opreme. U nastavku sledi kompletan spisak svih uređaja koji su zvanično prestali da se prodaju tokom 2025. godine.

  1. iPhone 16 Pro Max
  2. iPhone 16 Pro
  3. iPhone 15 Plus
  4. iPhone 15
  5. iPhone 14 Plus
  6. iPhone 14
  7. iPhone SE (treća generacija)
  8. iPad Pro sa M4 čipom
  9. iPad Air sa M2 čipom
  10. iPad 10 (stari model)
  11. Apple Watch Ultra 2
  12. Apple Watch Series 10
  13. Apple Watch SE 2
  14. Mac Studio sa M2 Max čipom
  15. Mac Studio sa M2 Ultra čipom
  16. MacBook Pro 14” sa M4 čipom
  17. MacBook Air 13” sa M3 čipom
  18. MacBook Air 15” sa M3 čipom
  19. MacBook Air 13” sa M2 čipom
  20. AirPods Pro (druga generacija)
  21. Apple Vision Pro sa M2 čipom
  22. MagSafe punjač sa Qi 2 standardom
  23. USB-C punjač 30W (samo na određenim tržištima)
  24. Lightning na 3,5 mm audio kabl
  25. MagSafe na MagSafe 2 adapter

