Google i Apple upozorili dio svojih radnika: "Izbjegavajte međunarodna putovanja"

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
Zaposlenima koji nemaju H1-B vizni pečat savjetuje se da ne napuštaju SAD.

Google i Apple upozorili radnike da ne napuštaju SAD zbog vize Izvor: Shutterstock

Advokatske kancelarije koje zastupaju Google i Apple upozorile su zaposlene kojima je potreban vizni pečat za ponovni ulazak u Sjedinjene Američke Države da ne napuštaju zemlju, zbog dužih nego uobičajenih rokova za obradu viza.

Upozorenje je otkrio Bussiness Insider (BI), koji navodi da je imao uvid u interne dopise kancelarija BAL Immigration Law, koja zastupa Google, i Fragomen, koja zastupa Apple.

"S obzirom na nedavna ažuriranja i mogućnost nepredvidivih, produženih kašnjenja prilikom povratka u SAD, snažno preporučujemo da zaposleni koji nemaju važeći H-1B vizni pečat za sada izbjegavaju međunarodna putovanja", navodno se navodi u dopisu Fragomen-a.

Portparol Stejt departmenta rekao je za BI da ambasade sada "daju prioritet temeljnoj provjeri svakog viznog slučaja iznad svega ostalog".

Kako otkriva TechCrunch, zbog novih zahtjeva za provjeru društvenih mreža, "stotine" indijskih stručnjaka koji su u decembru otputovali kući kako bi obnovili svoje američke radne vize ostali su bez termina u američkim ambasadama, koji su im ili otkazani ili pomjereni.

