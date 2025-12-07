Gugl i Epl izdali bezbjednosna upozorenja: Potvrđena globalna sajber prijetnja

Američke kompanije Gugl i Epl izdale su bezbjednosna upozorenja korisnicima širom svijeta nakon što je otkrivena nova sajber prijetnja koja pogađa mobilne telefone, a čiji je izvor povezan sa izraelskom industrijom sajber-obavještajnih tehnologija.

Izvor: Koshiro K/Shutterstock

Gugl je potvrdio da je za napad odgovorna izraelska kompanija Inteleksa, koja proizvodi napredne alate za digitalni nadzor. Prema navodima kompanije, pogođeni su korisnici u više arapskih i azijskih zemalja, uključujući Pakistan, Kazahstan, Angolu, Egipat, Uzbekistan, Saudijsku Arabiju i Tadžikistan.

Epl je potvrdio postojanje napada, ali je naveo da je on obuhvatio korisnike u više od 150 zemalja, bez preciziranja obima napada ili identiteta grupe koja stoji iza njega.

Inteleksa pod sankcijama — ali i dalje posluje

"Inteleksa", koja je i ranije dovođena u vezu sa špijunskim softverima namijenjenim državnim službama i privatnim klijentima, nalazi se pod američkim sankcijama, ali nastavlja da posluje skoro bez ograničenja na međunarodnom tržištu. Grupa je ranije povezivana sa alatima poput Predatora, jednim od najsofisticiranijih komercijalnih softvera za nadzor mobilnih uređaja.

Istraga otkrila široku upotrebu špijunskog softvera

Upozorenja tehnoloških kompanija uslijedila su nakon zajedničke međunarodne istrage koju su sproveli izraelski list Ha’aretz, grčki portal Inside Story, švajcarski istraživački sajt Inside Tech i organizacija Amnesty International. Istraga je dokumentovala primjere zloupotrebe špijunskog softvera protiv novinara, političkih aktivista i pojedinih javnih zvaničnika u više zemalja.

Prema navodima agencije Rojters, ova otkrića predstavljaju još jedan pokazatelj da komercijalne špijunske tehnologije ostaju nekontrolisano dostupne, uprkos tome što su brojne vlade i međunarodne organizacije pozivale na strožu regulaciju tržišta digitalnog nadzora.