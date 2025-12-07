logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gugl i Epl izdali bezbjednosna upozorenja: Potvrđena globalna sajber prijetnja

Gugl i Epl izdali bezbjednosna upozorenja: Potvrđena globalna sajber prijetnja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Američke kompanije Gugl i Epl izdale su bezbjednosna upozorenja korisnicima širom svijeta nakon što je otkrivena nova sajber prijetnja koja pogađa mobilne telefone, a čiji je izvor povezan sa izraelskom industrijom sajber-obavještajnih tehnologija.

apple i google upozorenja na globalnu sajber prijetnju Izvor: Koshiro K/Shutterstock

Gugl je potvrdio da je za napad odgovorna izraelska kompanija Inteleksa, koja proizvodi napredne alate za digitalni nadzor. Prema navodima kompanije, pogođeni su korisnici u više arapskih i azijskih zemalja, uključujući Pakistan, Kazahstan, Angolu, Egipat, Uzbekistan, Saudijsku Arabiju i Tadžikistan.

Epl je potvrdio postojanje napada, ali je naveo da je on obuhvatio korisnike u više od 150 zemalja, bez preciziranja obima napada ili identiteta grupe koja stoji iza njega.

Inteleksa pod sankcijama — ali i dalje posluje

"Inteleksa", koja je i ranije dovođena u vezu sa špijunskim softverima namijenjenim državnim službama i privatnim klijentima, nalazi se pod američkim sankcijama, ali nastavlja da posluje skoro bez ograničenja na međunarodnom tržištu. Grupa je ranije povezivana sa alatima poput Predatora, jednim od najsofisticiranijih komercijalnih softvera za nadzor mobilnih uređaja.

Istraga otkrila široku upotrebu špijunskog softvera

Upozorenja tehnoloških kompanija uslijedila su nakon zajedničke međunarodne istrage koju su sproveli izraelski list Ha’aretz, grčki portal Inside Story, švajcarski istraživački sajt Inside Tech i organizacija Amnesty International. Istraga je dokumentovala primjere zloupotrebe špijunskog softvera protiv novinara, političkih aktivista i pojedinih javnih zvaničnika u više zemalja.

Prema navodima agencije Rojters, ova otkrića predstavljaju još jedan pokazatelj da komercijalne špijunske tehnologije ostaju nekontrolisano dostupne, uprkos tome što su brojne vlade i međunarodne organizacije pozivale na strožu regulaciju tržišta digitalnog nadzora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple google upozorenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS