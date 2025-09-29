logo
EU upozorava sve: Pripremite 72-satne pakete za preživljavanje - na pomolu je najgori scenario?

EU upozorava sve: Pripremite 72-satne pakete za preživljavanje - na pomolu je najgori scenario?

Autor mondo.ba
0

U jeku tenzija između Zapada i Rusije, Evropska unija ponovo ističe značaj pripreme za ekstremne hitne situacije. Građani svih 27 država članica pozvani su da obezbjede zalihe za preživljavanje tokom 72 sata.

EU paket za preživljavanje Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

U jeku napetosti između Zapada i Rusije, paketi za preživljavanje tokom 72 sata u ekstremnim hitnim slučajevima ponovo su tema u medijima zemalja Evropske unije.

Inicijativu kojom poziva građane svojih 27 država članica da pripreme pakete za preživljavanje tokom 72 sata u slučaju ekstremnih hitnih situacija, uključujući moguće sukobe, ove godine je predstavila komesarka EU za upravljanje krizama Hađa Labib, kao deo šireg plana za jačanje otpornosti Evrope na složene i međusobno povezane prijetnje, čak i rat.

Priručnik za preživljavanje 72 sata

Prema preporukama, građani bi trebalo da obezbijede zalihe poput:

  • Flaširane vode
  • Konzervirane hrane
  • Svetiljki
  • Šibica
  • Energetskih pločica
  • Ličnih dokumenata u vodootpornoj torbici
  • Gotovine
  • Lijekova
  • Švajcarskog nožića
  • Karata za igru
  • Radija na baterije

"Znanje šta učiniti u slučaju opasnosti spriječava paniku", istakla je Labib, podsetivši na ispražnjene police toalet papira tokom prvih dana pandemije.

Inicijativa se zasniva na Izvještaju bivšeg finskog predsjednika Saulija Ninistea, koji je naglasio potrebu za strateškom pripravnošću.

EU takođe planira stvaranje strateške rezerve ključnih zaliha, uključujući:

  • Protivpožarne avione
  • Medicinsku opremu
  • Alate za suzbijanje hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih opasnosti

Neki evropski zakonodavci predlažu slanje priručnika za pripravnost svakom domaćinstvu, inspirisani primjerima Njemačke i nordijskih zemalja, koje su distribuirale informativne letke i razvile aplikacije za savjete u kriznim situacijama.

"Preporučujemo 72 sata samodovoljnosti", poručila je Labib, naglasivši važnost lične spremnosti za suočavanje s nepredvidivim izazovima, piše Miror, prenosi hrvatski Večernji list.

Kako je u u aprilu ove godine javio Euronjuz, krajnja desnica optužila je Evropsku komisiju za sejanje straha nakon što je predstavljen paket za otpornost koji ima za cilj da obezbedi samoopstanak u slučaju krize.

(MONDO)

