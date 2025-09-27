Da li će Slovenija izaći iz EU i NATO? Pokrenuta kampanja za SLOEXIT

Poslanik Dejan Kaloh i Andrej Šiško predstavili su političku inicijativu SLOEXIT, kojom zagovaraju izlazak Slovenije iz Evropske unije, a otvoreno dovode u pitanje i članstvo u NATO.

Slovenija bi u narednim mjesecima mogla da se suoči sa žestokom političkom raspravom o članstvu u EU i NATO. Nezavisni poslanik i predsjednik stranke Suvereni, Dejan Kaloh, i predsednik stranke Ujedinjena Slovenija, Andrej Šiško, predstavili su političku akciju SLOEXIT, kojom predlažu izlazak iz Evropske unije, a istovremeno otvaraju i raspravu o izlasku iz NATO, prenose Slovenske novice.

Kaloh je prilikom predstavljanja akcije rekao da je glavni razlog za inicijativu migrantski pakt, koji će stupiti na snagu naredne godine. Među razlozima je naveo i finansijski aspekt.

"Slovenija se ne sme pokoriti mehanizmu koji predstavlja stalni pritisak na naš socijalni sistem i bezbjednost. Slovenački poreski obveznici rade za Brisel, dok kod kuće nemamo dovoljno novca za zdravstvo, školstvo, penzije i mlade porodice", upozorio je on.

Bio je kritičan i prema sankcijama i vojnim izdacima koje, po njegovom mišljenju, EU i NATO nameću državama članicama.

"Prisiljavaju nas da podržavamo tuđe ratove i da povećavamo vojne izdatke", rekao je Kaloh.

Zbog toga stranka Suvereni podržava osnivanje odbrambene kompanije Dovos, koja bi razvijala domaću industriju i otvarala radna mesta. Slovenački ekonomista i priznati stručnjak Matej Lahovnik protiv je izlaska iz NATO.

"To bi bio pucanj u sopstveno koljeno", izjavio je on.

S njim se složio i stručnjak za odbranu Klemen Grošelj, koji smatra da "zrela politika s takvim predlogom uopšte ne bi izašla u javnost". Predsjednik Ujedinjene Slovenije, Andrej Šiško, među razlozima za izlazak je naveo i sve veći udio imigranata u Sloveniji i pozive na razoružavanje.

"Takvi pozivi, koje zagovara lijevica i neke nevladine organizacije, su neustavni jer nam oduzimaju pravo na odbranu domovine", bio je oštar.

Stranke su tom prilikom najavile formiranje nacionalnog bloka, zajedničke liste za naredne parlamentarne izbore. Za saradnju će pozvati sve koji se zalažu za "patriotsku politiku" i izlazak iz EU i NATO.

Slovenija je o članstvu u EU i NATO odlučivala u martu 2003. godine, kada je za ulazak u EU glasalo čak 89,64 odsto birača, a za ulazak u NATO 66,08 odsto birača.

