logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća kod Kopra: Kamion se prevrnuo i udario u kuću, povrijeđen državljanin BiH

Teška nesreća kod Kopra: Kamion se prevrnuo i udario u kuću, povrijeđen državljanin BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Dva kamiona sudarila su se danas kod Kopra, a potom je jedan udario u kuću pored puta i djelimično je srušio, a u udesu je teško povrijeđen 44-godišnji državljanin BiH.

Povrijeđen državljanin BiH u nesreći kod Kopra Izvor: Radio Koper

Saobraćajna nezgoda dogodila se u Svetom Antonu, neposredno prije 16.00 časova, kada je jedan od dva kamiona, koja su se vozila sa deponije prema Kopru, izgubio kontrolu nad kočnicama i udario u drugi ispred sebe, a on u kuću pored puta.

Policija je utvrdila da je državljanin BiH vozio kamion kroz naselje Sveti Anton kada je primijetio da mu kočnice ne rade. Vozilo je ubrzalo i na kraju udarilo u zadnji dio kamiona ispred sebe, kojim je upravljao četrdesetogodišnji stanovnik Kopra.

Nakon sudara, kamion se prevrnuo i udario u stambeni objekat pored puta. U tom trenutku, iz suprotnog smjera naišao je putnički automobil čiji vozač nije mogao da izbjegne sudar.

Lakše je povrijeđen jedan vozač kamiona, a teške povrede zadobio je 44-godišnji državljanin BiH, dok su 45-godišnji muškarac iz okoline Kopra u životnoj opasnosti, kao i vozač prevrnutog kamiona, koji je ostao zarobljen u vozilu, prenosi RTV Slovenija.

Žena koja je vozila automobila i njen šestogodišnji saputnik zadobili su lakše povrede.

"Sreća je što nikoga nije bilo u kući. Kuća je uništena", rekao je vođa intervencije Luka Franca iz vatrogasne brigade i dodao da će stručnjaci da procijene stabilnost kuće. 

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija nesreća kamion

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ