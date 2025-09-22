"Luka je pokazao svima šta je pravi lider": Aleksandar Sekulić nam pričao o Dončiću pred VTB Superkup u Areni

Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić dolazi ove sedmice u Beogradsku arenu sa Zenitom. Govorio je za MONDO o predstojećem turniru, povratku u najveću halu u Srbiji i o najjačim utiscima sa Eurobasketa 2025

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ove srijede i četvrtka, Beograd će ugostiti prestižni VTB Superkup u Beogradskoj areni. Učestvovaće dva evroligaša, Crvena zvezda, Dubai, kao i dva ruska kluba - CSKA Moskva i Zenit.

Na klupi Zenita sjediće slovenački stručnjak Aleksandar Sekulić (47), koji je ovog ljeta vodio reprezentaciju svoje zemlje do četvrtfinala Eurobasketa na čelu sa Lukom Dončićem.

U razgovoru za MONDO, rekao je sa kakvim planovima dovodi ekipu Zenita u Beograd i u Arenu.

"Prije svega, zadovoljstvo nam je što ćemo učestvovati na tako kvalitetnom turniru u Beogradu. VTB kup okuplja vrhunske ekipe, među kojima su evroligaši i tradicionalno veliki rivali, i za nas će to biti prava prilika da vidimo gdje se nalazimo u ovom momentu priprema. Želim da vidim od svog tima pravi nivo energije, takmičarski duh i disciplinu u igri. Važan če biti i način na koji igramo. Kako reagujemo na pritisak, kako funkcionišemo kao kolektiv i koliko brzo usvajamo principe koje gradimo na treninzima."

"Turnir će nam značiti mnogo jer ćemo kroz jake utakmice dobiti sliku o onome što treba da popravimo i šta već funkcioniše dobro. To će biti dragocjeno iskustvo za nas pred sezonu u kojoj imamo velike ambicije, i siguran sam da će nam ove utakmice pomoći da napravimo važan korak naprijed", kazao je Sekulić za MONDO.

Ovog ljeta već je gostovao u Beogradskoj areni sa Slovenijom, kada je sa svojom selekcijom doživio ubjedljiv poraz od Srbije. Nekoliko nedjelja kasnije, stvari su se potpuno preokrenule i vidjeli smo debakl Srbije protiv Finske u osmini finala, kao i herojske partije Luke Dončića i potpuno ravnopravnu igru borbene Slovenije sa Njemačkom, sve do posljednjih minuta četvrtfinala.

"Beogradska arena uvijek nosi posebnu energiju i veliko je zadovoljstvo vratiti se u taj ambijent. Taj prethodni meč sa Srbijom bio je dio procesa kroz koji je tim Slovenije prolazio, tražili smo ritam i hemiju, i to je bila važna stanica na našem putu."

"Eurobasket za nas ostaje kao jedno veliko iskustvo i potvrda da smo na pravom putu. Zadovoljan sam načinom na koji smo izgledali, kako smo rasli iz utakmice u utakmicu i što smo pokazali da možemo da budemo konkurentni najjačima. Naravno da postoji i žal, jer bili smo zaista blizu da savladamo Njemačku, kasnijeg šampiona, i tada bi možda cijeli turnir dobio drugačiji tok za nas. Ali to je sport, sitnice odlučuju, a ono što je za mene najvažnije jeste da su momci pokazali karakter, da su se borili i da smo ostavili dobar utisak."

"Sada ulazim u Arenu sa lijepim emocijama, ali i sa fokusom na novi izazov da sa Zenitom nastavimo da gradimo tim sposoban da se bori za najviše ciljeve."

"Luka pokazao šta je pravi lider"

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Prethodnih mjeseci ponovo je imao priliku da sarađuje sa Lukom Dončićem, kojem je godinama selektor u Sloveniji. Koje je najvažnije iskustvo koje je donio sa Eurobasketa u Zenit?

"Rad sa Lukom je privilegija i veliko iskustvo za svakog trenera. On je već dugo na vrhunskom nivou, ali ono što me stalno impresionira jeste njegova želja da raste, da preuzima odgovornost i da kroz svoju igru podiže cijeli tim. Na Eurobasketu je pokazao ne samo vrhunsku individualnu klasu, nego i spremnost da bude lider na pravi način – da motiviše saigrače, da ih uključi, da ih učini boljima."

"Za mene je najsnažnije iskustvo upravo ta lekcija o liderstvu i zajedništvu. Bez obzira na talenat i statistiku, najvažnije je kako tim funkcioniše kao cjelina i koliko svako daje za zajednički cilj. To je ono što sam želio da prenesem u Zenit – ideju da pravi kvalitet dolazi kada svi vjeruju jedni u druge, kada energija i posvećenost stoje ispred individualnih ambicija. Upravo taj duh sa reprezentacije, to iskustvo iz rada sa Lukom i cijelom ekipom, pokušavam da unesem u našu svakodnevicu u Zenitu."

Kakav će Zenit vidjeti publika u Areni?

Zenit je ovog ljeta doveo značajna pojačanja iz Evrolige, Nenada Dimitrijevića iz Armanija, Livaja Randolfa iz Makabija, Andrea Robersona iz ASVEL-a, a uz Sekulića je potpisao i novi sportski direktor Sani Bećirović. Sve to govori o velikim ambicijama kluba.

"Mislim da možemo biti zadovoljni načinom na koji smo zatvorili prelazni rok i formirali tim. Dovođenje igrača poput Dimitrijevića, Randolfa i Robersona, uz podršku i viziju Sanija Bećirovića, pokazuje jasnu ambiciju kluba da se bori za najveće domete. To su igrači sa evroligaškim iskustvom, koji donose kvalitet, ali i takmičarski mentalitet koji nam je potreban."

Kakav će Zenit vidjeti beogradska publika?

"Trenutno stanje ekipe je uobičajeno za ovaj dio priprema. Još uvijek se uigravamo, tražimo pravu hemiju i balans, ali ono što je već sada vidljivo jeste da imamo dubinu u rosteru, raznovrsnost i mogućnost da igramo u različitim ritmovima. Naravno, trebaće nam vremena da sve složimo i da izgradimo sistem u kojem će se svaki igrač osjećati komforno i imati jasnu ulogu. Siguran sam da, ako budemo radili disciplinovano i nastavili da rastemo iz dana u dan, ovaj tim ima potencijal da ispuni očekivanja i da se bori za trofeje."

Da li je i kod selektora slučaj kao i kod igrača - da im energija sa uspješnog reprezentativnog turnira pruži dodatnu snagu i inspiraciju kada odmah uskoče u ulogu trenera u klupskoj konkurenciji?

"Apsolutno, i kod trenera je slično kao kod igrača. Kada prođete kroz intenzitet i emociju velikog takmičenja poput Eurobasketa, to vas napuni posebnom energijom. U reprezentaciji sam doživio veliku posvećenost i zajedništvo, vidio koliko igrači daju sebe za nacionalni tim, i to vam kao treneru donese dodatnu inspiraciju i motivaciju."

"Ulazak odmah u klupsku sezonu znači da tu energiju prenosim i na Zenit - u radu, u pristupu treninzima, u svakodnevnoj komunikaciji sa igračima. Naravno, drugačiji su izazovi. Reprezentacija je kratak i intenzivan period, dok je klub maraton kroz cijelu sezonu. Ali ono što ostaje isto jeste strast i želja da se svaki dan napravi korak naprijed."

Prvog dana turnira VTB Superkup (24. septembar) snage će odmjeriti Crvena zvezda i CSKA (16.00) u prvom polufinalu, dok je drugi polufinalni par Dubai - Zenit (19.00). Dan kasnije (25. ​septembra) u 17.00 časova poraženi timovi iz polufinala će odmjeriti snage u borbi za 3. mjesto, dok je za 20.00 časova rezervisano finale Superkupa.