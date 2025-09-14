logo
Luka Dončić kupio kuću Marije Šarapove: Ispao sa Eurobasketa 2025, pa potrošio 25.000.000 dolara

Luka Dončić kupio kuću Marije Šarapove: Ispao sa Eurobasketa 2025, pa potrošio 25.000.000 dolara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slovenački košarkaš Luka Dončić kupio je luksuznu nekretninu u Los Anđelesu, što znači da ostaje u Lejkersima.

Luka Dončić kupio kuću Marije Šarapove Izvor: x/printscreen/MN Press

Luka Dončić odigrao je spektakularno Eurobasket 2025, a odmah nakon toga okrenuo se obavezama koje ima u NBA ligi. Da bi bio potpuno fokusiran na košarku kada počne nova sezona najjače lige na svijetu, Dončić je morao da riješi važnu stvar u životu - da se stambeno obezbijedi.

Jedan od najboljih košarkaša na planeti odlučio je da uloži ogroman novac! Za čak 25.000.000 dolara kupio je vilu u kojoj je svojevremeno živjela slavna ruska teniserka Marija Šarapova. Ona je svojevremeno otkrila kako izgleda njen dom, pa tako sada ljubitelji košarke mogu da vide u kakvoj će kući narednih godina živjeti Dončić.

Pogledajte fotografije:

Kuća se nalazi u oblasti "Manhattan Beach", ima tri sprata i pet spavaćih soba. Između ostalog, novi dom porodice Dončić posjeduje kuglanu sa dvije trake, kao i bazen koji će Luka sigurno koristiti u narednim godinama. Sudeći po tome da je godinama ovo bio dom Marije Šarapove, trebalo bi očekivati da je objekat prilagođen potrebama profesionalnih sportista.

Koliko Luka Dončić zarađuje u NBA?

Nakon što je prethodnog ljeta stigao iz Dalasa u jednom od najvećih NBA "trejdova" svih vremena, Luka Dončić nije bio siguran koliko će dugo ostati u Lejkersima. Pominjalo se da bi mogao da izađe iz ugovora uskoro, pa da potraži novu sredinu u najjačoj ligi na svijetu, ali se to nije desilo.

Dončić je nedavno potpisao produženje ugovora vrijedno 165 miliona dolara, a on uključuje opciju igrača za sezonu 2028/29. Do tada ima još mnogo vremena, a Lejkersi će imati sasvim dovoljno prostora da oko slovenačkog košarkaša okupe reprektabilan tim koji može da napadne šampionsku titulu u NBA.

Luka Dončić će vjerovatno biti zaštitno lice franšize u budućnosti nakon što se Lebron Džejms (40) ili penzioniše ili ode da igra negdje drugdje. Džejms ulazi u posljednju sezonu svog ugovora sa Lejkersima, a već nekoliko mjeseci se spekuliše da bi mogao da promijeni sredinu i u nekom drugom timu zaigra sa svojim sinom Bronijem.

