"Kapa dole sudija, odmah ga riješi": Hrvatski komentator likovao kada je sudija dao tehničku Dončiću

Luka Dončić je na meču sa Njemačkom imao šta da kaže na suđenje, a jedan od komentatora hrvatskog "Sport kluba" je istakao da je sudija bio u pravu.

Izvor: TOMS KALNINS/EPA

Luka Dončić je i na ovom Eurobasketu ratovao sa sudijama, a na meču četvrfinala protiv Nemačke je dobio tehničku odmah na početku utakmice. Igrao se treći minut kada je prigovorio i odmah bio upozoren, a nisu svi stali na njegovu stranu.

Komentator hrvatskog "Sport kluba" Marin Mrduljaš je nahvalio sudiju koji je odmah pokazao tehničku slovenačkom beku i sasuo niz kritika na račun nervoznog Dončića.

"Sada će mahati rukama ili sudiji nešto prigovoriti. Evo ga, naravno. Tehnička Dončić. Kapa dole sudija, da se to odmah tako riješi. Jer zaista pretjeruje Dončić, ne samo na ovom Evropskom prvenstvu već i zadnjih godina na ovim takmičenjima FIBA. Zaista on odmah prigovara. Vidjeli ste i onaj prvi prodor, imao je odmah nešto za da kaže sudiji", rekao je hrvatski komentator.

"Tražio je faul u tom kontaktu. Kroz cijelo prvenstvo u prosjeku on šutira 14 slobodnih bacanja tako da mislim da nema šta da se žali na tretman. Ali naravno igrači nikad nisu zadovoljni, uvijek misle u slučaju promašaja da su bili faulirani", dodao je njegov kolega.

Šta su rekli Slovenci o sudijama?

"Naravno, vidjeli ste, svi smo dizali ruke da bi bilo čisto i ja isto. Ne mogu, ne znam šta da vam kažem. Idem na skok u napadu, padam, meni sude faul. Krampelj pada, njemu sude faul. Ja to u svojih 20 godina karijere nisam vidio. Neka pogledaju snimak i neka razmisle šta su uradili, mi smo došli zbog ovog grba i dresa, da se borimo i zaslužili smo da idemo do kraja. Da igramo novu utakmicu, mislim da bismo pobijedili, jer smo zaslužili da idemo dalje", rekao je izrevoltirani Alen Omić poslije utakmice.

Ni sam Luka Dončić nije krio da je iznerviran odlukama sudija, pogotovo tom prvom tehničkom o kojoj je govorio i hrvatski komentator.

"Rekao sam da sam dobio prvu tehničku u prva dva minuta kada sam viknuo sudiji 'alo'. U četvrtfinalu se to ne bi desilo bez obzira ko si, ako ne dobiješ bar prvo opomenu, ne znam šta da kažem.. Četvrtfinale, igra za polufinale, intenzitet je jak, ne znam šta da kažem...", poručio je Dončić.