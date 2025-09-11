Dončić ispao sa Eurobasketa i odmah zvao igrača Partizana: "Daću mu kapitensku traku, samo nek se vrati"

Luka Dončić se nada da će moći da ubijedi Eda Murića da se vrati u nacionalni tim nakon ovog Eurobasketa.

Izvor: MN Press/EPA, Jarek Praszkiewicz/PAP

Bio je ljut na sebe i na sudije Luka Dončić poslije poraza od Njemačke u četvrfinalu Eurobasketa, ali na kraju su Nijemci ipak bili prejaki i preokrenuli su meč u posljednjoj četvrtini.

Poslije utakmice jedna od prvih stvari koju je Dončić pomenuo bila je povlačenje Ede Murića. Nekadašnji košarkaš Partizana je najavio da mu je ovaj Eurobasket posljednji u dresu Slovenije. Ima 33 godine, kada dođe red za Mundobasket imaće 35 i dosta je. Dončić se nada da će ga ipak ubijediti da ostane.

"Da, svaka mu čast, jedan od mojih bližih prijatelja, dao je godine reprezentaciji i svaka mu čast. Uzeo sam kapitensku traku ali je on pravi kapiten, svaka mu čast, možda ga ubijedim da ostane", rekao je Dončić.

Kako je igrao Edo Murić na Eurobasketu?

Odličan je bio iskusni krilni košarkaš, prosječno je davao 8,9 poena, imao je 4,4 skoka i 1,1 asistenciju po meču. Najbolje mečeve odigrao je na početku takmičenjja kada je Poljacima ubacio 17, a Francuzima 16 poena.

Kako je tekla karijera Ede Murića?

Odličan je bio iskusni krilni košarkaš, prosječno je davao 8,9 poena, imao je 4,4 skoka i 1,1 asistenciju po meču. Najbolje mečeve odigrao je na početku takmičenjja kada je Poljacima ubacio 17, a Francuzima 16 poena. Tamo ga već čeka kolega iz nacionalnog tima Mark Pađen, a Luka Dončić je lično uložio novac u taj klub.



