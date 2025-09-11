Sekulić zagrmio poslije poraza: "Biti ovako nepoštovan mnogo boli"!

Selektor reprezentacije Slovenije istakao je da je Luka Dončić doživio veliko nepoštovanje na Eurobasketu.

Reprezentacija Slovenije zastala je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Ovaj tim borio se lavovski do samog kraja protiv selekcije Njemačke, može se reći da su sudijske odluke odnijele mnogo uspona i padova u ovom meču, a ono što je selektor Aleksander Sekulić istakao bili su faulovi nad NBA zvijezdom Lukom Dončićem.

"Prije svega, čestitke Njemačkoj na plasmanu u polufinale. Mogao bih da počnem i da pričam o stvarima koje su se dešavale na terenu od prvog minuta, riječ je o veoma čudnim stvarima. Žao mi je igrača, ali ne želim da pričam o tome jer bih potkopao ono što su igrači uradili na terenu, ne samo u ovoj utakmici, već na cijelom prvenstvu", započeo je Aleksandar Sekulić poslije poraza na Eurobasketu.

"Znam da imamo veliku superzvijezdu Luku, ali ono što su radili igrači oko njega... Veoma je teško. I biti nepoštovan kao danas jednostavno boli. Boli kada vidim igrače kako pate, upravo sada, u svlačionici. Jer vjerujem da smo igrali sjajnu košarku. Mislim da smo bili bolji protivnik. Mislim da moramo da se izvinimo što smo bili tako prljav tim, što smo napravili toliko faulova u posljednjoj četvrtini, posebno njemačkom timu. Tako je kako je".

"Izgubili smo. Ponosan sam na ove momke, zaista. Kad bih samo mogao da ih sve dovedem, svih 12 ovdje, da im priredimo ovacije. Ali ono što su uradili ovog ljeta, ovog prvenstva protiv, mogu reći vjerovatno najboljeg tima prvenstva, njemačkog tima, sa imenima koja imaju, sastavom koji imaju. I nadmašiti ih tokom cijele utakmice, to je veliko. Nažalost, nismo bili uspješni. Ali mislim da možemo da napustimo prvenstvo uzdignutih glava. Ali ne mogu svi, ili ne mogu svi učesnici iz naše igre to da urade", rekao je Sekulić.

Ubrzo je trener Slovenije dobio i pitanje o suđenju nad Lukom Dončićem, a novinar koji ga je upitao želio je da zna da li su faulovi koje je NBA zvijezda dobila bili ispravno ili ne. Međutim, odgovora nije bilo, pošto se selektor kratko izjasnio da ne želi da komentariše.

Sad kad je učešće na Eurobasketu završeno, Sekulić je mogao da analizira tok priprema i učinak svog tima: "U Sloveniji negativna energija je počeo od jedne osobe, možda dvije. Ali od prvog dana sam vjerovao u ovaj tim. Oni su vjerovali u sebe. Mi smo vjerovali u proces, u ono što smo radili. Pokazali smo to na Eurobasketu."

"Nažalost, u ovom meču nismo bili uspješni. Ali ovi igrači, trebalo bi da kažem, nekoliko košarkaša suočavaju se prvi put u životu sa igranjem Eurobasketa. Znam da imamo Luku, koji čini ovaj tim većim, ali da bi igrali na ovom nivou - onako kako su ovi igrači uradili sa Lukom, to je samo za pokloniti im se. Tako da mi je teško da samo sumiram sve u kratkom izlaganju o ovom timu, ali jako sam ponosan na ono što su uradili, kako su se borili na terenu. Dakle, znam da je bilo mnogo kritika prema ovim momcima, prema meni, ali na kraju krajeva, mi pokazujemo svoju vrijednost na terenu", rekao je Sekulić.