Anketa: Ko će osvojiti Eurobasket? Ovo su parovi polufinala, Evropa dobija novog vladara

Ko će osvojiti titulu šampiona Evrope? Ostala su još četiri tima u igri

Porazom Slovenije protiv Njemačke u četvrtfinalu, definisani su polufinalni parovi Eurobasketa u Letoniji:

Njemačka - Finska (12. septembar, 16 časova)

Grčka - Turska (12. septembar, 20 čas)

Pobjednici će igrati u nedjelju, 14. septembra od 21 čas u finalu u Šaomi areni u Rigi, dok će poraženi u borbi za bronzu igrati u nedjelju od 17 časova.

Anketa Ko će osvojiti Eurobasket? Nemačka 30.77% (8)

Turska 26.92% (7)

Finska 11.54% (3)

Dva prvaka Evrope u polufinalu

Među preostala četiri tima titule prvaka Evrope osvajali su Njemačka - 1993. godine pod vođstvom Karija Pešića, i Grčka, koja to učinila dva puta. Prvi put na Eurobasketu 1987. godine u Atini, predvođena čudesnim Nikosom Galisom (37 poena po utakmici), a drugi put u Beogradu 2005. godine, kada su u Areni Teo Papalukas i Dimitris Dijamantisi bili predvodnici tima u kojem je bio i tada 23-godišnji Vasilis Spanulis.

Reprezentacija Turske igrala je 2001. godine finale Eurobasketa kod kuće ali je u njemu izgubila od moćne SR Jugoslavije pod vođstvom Karija Pešića, dok je najveći uspjeh Finske osvojeno šesto mjesto 1967. godine na Evropskom prvenstvu koje je sama organizovala.