"Kojeg bi to Slovenca Pešić zvao za Srbiju?": Nijemce držali na konopcima, a samo je Dončić dobar

Nakon debakla reprezentacije Srbije i dobrog rezultata Slovenije na Eurobasketu 2025, Vlade Đurović tvrdi da se nijedan saigrač Luke Dončića ne bi našao na spisku Svetislava Pešića.

Izvor: MN Press/Arena 1 Premium/Screenshot

Evropsko prvenstvo završeno je i za reprezentaciju Slovenije, koju je Luka Dončić odveo nadomak polufinala Eurobasketa 2025. Na kraju nisu imali dovoljno snage da eliminišu favorizovane Nijemce, aktuelne šampione svijeta. Ipak, ostavili su fantastičan utisak, a Luka Dončić se još jednom predstavio kao pravi lider jer je saigrače vodio do uspjeha koji bi bez njega na terenu bio nezamisliv.

Košarkaški trener Vlade Đurović navijao je za Sloveniju, iako je svjestan da nijedan od Dončićevih saigrača ne bi imao mjesta u reprezentaciji Srbije! Po njegovim riječima, Svetislav Pešić ne bi pozvao nijednog od slovenačkih košarkaša - osim Dončića - u nacionalni tim Srbije, a pojedini reprezentativci Slovenije ne bi mogli da se nađu ni u timu Finske!

"Ja mislim da ni u istoriji, a ne znam da će biti da neki igrač toliko vodi ekipu kao Dončić. Oni djeluju kao tim kojeg se svi plaše. Nijemci su bili stisnuti 30 minuta, nisu znali kako se zovu jer ih on vodi. Svaki igrač dobije 50 odsto zbog Dončića, minimum. Da to obrazložim. Kako to misliš? Koji bi to igrač, taj Murić recimo, rekli smo da je Omić igrao dobro, Prepelič dobar igrač... Ko bi od njih imao mjesta u našoj reprezentaciji? Koga bi uzeo Pešić u našu reprezentaciju iz te ekipe? Ne računamo Dončića. Nijednog. Nije samo kod nas. Oni bi teško igrali u reprezentaciji Finske. Teško bi neko od njih našao mjesto. Pogledajmo gdje su oni i kako igraju jer je Dončić tu. To je vrlo jasno objasniti", istakao je Vlade Đurović.

Ekipa u kojoj su veoma važne uloge imali košarkaši poput Alekseja Nikolića, Klemena Prepeliča, Ede Murića i Alena Omića "skupo je prodala kožu" Nijemcima u četvrtfinalu Engleskog prvenstva. Đuroviću je žao zbog njihovog ispadanja, ali ne može previše da pati jer ga previše bole skorašnji porazi srpskih sportista.

"Bolji je tim Njemačka, rekli smo da su favoriti. Nije nezasluženo, ali su imali sreće. Meni je mnogo krivo zbog Slovenije, valjda neću da patim. Dosta mi je patnje u posljednje vrijeme. Izgubismo fudbal 5:0 od Engleza, izgubismo od Finske, Đoković izgubio od ovog... Dosta mi je patnje, da ja sad patim i za Sloveniju. Žao mi je Dončića, ali ne mogu. Normalno, ne volim Nijemce, nikad ih nisam volio u životu. Ne volim ovog Šredera, ne mogu tri noći da spavam kad ga vidim", rekao je Vlade Đurović, koji je pričao i o porijeklu Luke Dončića.

Izvor: Profimedia

Samo nekoliko dana prije početka Evropskog prvenstva, na pripremnoj utakmici u Beogradskoj areni, Srbija je deklasirala Sloveniju i tako najavila da bi na turniru mogla da osvoji zlatnu medalju bez mnogo problema. Nekoliko nedjelja kasnije, Slovenci su napravili bolji rezultat od Srbije, što je Đurovića zabrinulo.

"Treba da budu zadovoljni, Njemačka je jača ekipa. Dobro su se borili. Prošli su dalje od nas. Mi smo ih tukli u onoj revijalnoj, pripremnoj utakmici tako lagano, a oni su otišli dalje od nas. Šta mi da kažemo? Imamo ekipu kakvu imamo, a nema nas", rekao je Đurović i dodao: "Meni nije jasno zašto Slovenci nisu uzeli stranca."

Đurović je nezadovoljan kvalitetom Evropskog prvenstva u košarci, iako su se neke od najvećih zvijezda odazvale pozivu svojih nacionalnih timova. Najbolji evropski košarkaši poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Janisa Adetokunba su igrali na Eurobasketu, ali je Đuroviću falilo nekoliko francuskih košarkaša.

"Ovaj šampionat, u finalu će se naći dvije veoma jake ekipe. Po mom mišljenju, za četiri godine će Španija biti mnogo jača od svih ovih ekipa. Što se tiče ovog momenta, Francuska bi bila najjača da je došla kompletna. Pogledajte šta radi Vembanjama. Ko bi čuvao Vembanjamu? Pa da je pored njega Lesor, Gober ili Poarje. I da imaju drugog trenera, najjača ekipa je Francuska. A ispali su od Gruzije. Ne možemo da kažemo da je ovo krem evropske košarke", zaključio je Vlade Đurović.