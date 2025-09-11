Da li će Jokić ponovo igrati za reprezentaciju? Na sljedećem okupljanju ga sigurno nema

Nikola Jokić je odigrao statistički sjajan Eurobasket, ali je opet ostao bez medalje. Da li će ovo biti njegova posljednja akcija sa reprezentacijom?

Srbija je ispala sa Eurobasketa poslije šokantnog poraza od Finske u osmini finala, pa je tako srpski tim zapravo završio takmičenje na istoj stepenici kao i 2022. godine u Pragu i Berlinu. Nikola Jokić je i tada i sada statistički bio sjajan, ali je ostao bez medalje.

On je na takmičenju u Rigi prosječno imao 22,3 poena, devet skokova i 4,2 asistencije. Predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojšu Čovića pitali su o tome da li očekuje Jokića ponovo u nacionalnom timu.

"Ta priča će uvijek biti prisutna, jer postoje igrači koji su igrali, pa nisu igrali, pa su se vratili. Iz raznoraznih razloga. Ono što je najvažnije je da nam svi ti igrači budu zdravi, fizički i psihički, da bismo mogli da pričamo sa njima i da ih pratimo. On u novembru neće moći da igra, već moramo da pravimo tim od igrača iz naših potencijala, koji mogu da igraju", rekao je Čović.

Kada Jokić neće igrati?

U FIBA prozoru u novembru Srbija igra dva meča, Prvi na svom terenu sa Švajcarskom 27. novembra, drugi sa BIH tri dana kasnije u gostima. Naredni "prozor" je u februaru kada dočekuje Tursku, zatim u martu gostuje Turcima, a onda u julu završava kvalifikacije za Mundobasket protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Kada je Jokić igrao, a kada nije?

Prvi turnir koji je Nikola Jokić preskočio bio je Eurobasket 2015. godine. Tada se zahvalio selektoru Đorđeviću, kome se to nije dopalo.

"Jokić je izuzetan prospekt, biće nosilac igre kad odluči da mu je reprezentacija primarna. Pomoćnik generalnog menadžera Denvera mi je rekao da će ga dovesti da potpišu ugovor sa njim i da njegovo tijelo ovog ljeta dovedu u red. Nikola Jokić je pri tome otkazao poziv da igra za mladu reprezentaciju uz obrazloženje da ide u NBA. Okej, neka ide tamo i razvija se, a mi moramo da nagradimo i neke druge momke iako bih volio da treniram Jokića", kazao je Đorđević.

Godinu dana kasnije se pojavio na Olimpijskim igrama, ali ga 2017. godine nije bilo na spisku za Eurobasketu. "Da li će biti na spisku? Pa vidite da je sad na spisku. Jel' se ja zovem Jokić? Odgovorio sam na pitanje", rekao je Đorđević, a onda dobio odgovor da najbolji igrač ne može da nastupi.

U Kini je na Svjetskom prvenstvu igrao i doživio je onaj poraz od Argentine, a onda se nije odazvao na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre 2021. godine. Srbija je tada propustila najveće takmičenje, a Jokić je ponovo bio u timu za Eurobasket 2022. Preskočio je Mundobasket na Filipinima, a sada je ponovo bio u timu. Šta će biti sa Mundobasketom 2027? Hajde prvo da vidimo kako će proći kvalifikacije.

Ima svoje prokletstvo?

"Tri godine kasnije, istorija se ponovila i Srbija je poražena u osmini finala. Nikola Jokić i dalje nije osvojio medalju sa Eurobasketa. Nešto definitivno nije u redu sa Nikolom Jokićem i Eurobasketom. Najbolji na svijetu moraće da živi sa neočekivanom rupom u biografiji. Ništa, krompir, na Evropskom prvenstvu. Nema medalju, a nema sljedeće šanse do 2029. godone u Španiji. Tada će imati 34 godine, a četiri godine su u košarci cijeli život", navodi se u tekstu španskog "Asa" o "prokletstvu Nikole Jokića" na Eurobasketu.

"Ono što Jokiću nedostaje i nastaviće da mu nedostaje makar do 34. godine je medalja na Eurobasketu. Ovo mu je drugi put da mu se ovo dešava. Bio je 11. septembar 2022. godine kada je Srbija izgubila osminu finala od Italije 94:86. Tri godine kasnije, 6. septembra, tim sa Balkana koji je bio favorit za osvajanje zlata je izgubio opet na skoro identičan način. Opet su izgubili u osmini finala uprkos svim očekivanjima", navodi se u tekstu.