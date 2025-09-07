"Teško će Jokić više igrati za Srbiju": Izgleda da u Španiji znaju nešto više...

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić možda ne bude nastupao za Srbiju više na velikim takmičenjima.
Nikola Jokić ubacio je 33 poena protiv Finske, međutim to nije bilo dovoljno da Srbija izbjegne bruku na Eurobasketu. Srbija je poražena 92:86 i zbog toga se već danas vraća kući iz Rige, a pred "orlovima" je sada vrlo neizvjesna budućnost pošto predstoje izuzetno komplikovane kvalifikacije za Mundobasket, samim tim i za Olimpijske igre.
S kim na klupi i na terenu Stbija nastavlja dalje? To je takođe vrlo neizvjesno, pa osim što se sada postavlja pitanje o selektoru, Španci su sve u Srbiji zabrinuli i oko najboljeg igrača Nikole Jokića.
Tako je madridska "Marka" objavila tekst u kome se spekuliše da Jokić više neće igrati za Srbiju i da mu je ovogodišnji nastup na Eurobasketu bio posljednji u plavom dresu:
"Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona svijeta i osvajača bronzane medalje sa Olimpijskih igara. Njihov podvig je monumentalan, a način na koji su to uradili - brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja poslije još jednog neuspjeha na Evropskom prvenstvu. Neizvjesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će poslije svega teško biti ubijediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju", navodi se u tekstu koji je danas objavila "Marka".
Za sada nije poznato da li se radi o spekulaciji niti da li je potkrepljena bilo kakvim dokazima, ali znamo da je Jokić napunio 30 godina i da je već ranije izjavljivao da neće još dugo igrati košarku.
S obzirom i na to da je u mladosti znao da propušta turnire sa Srbijom, zbog toga što je želio da se oporavi i odmori, nije više nerealno ni da Španci imaju pravo i da Somborac zaista više ne bude igrao za "orlove".
Na ovom turniru Jokić je prosječno bilježio 22,3 poena, devet skokova i 4,2 asistencije po meču.
