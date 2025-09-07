logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Teško će Jokić više igrati za Srbiju": Izgleda da u Španiji znaju nešto više...

"Teško će Jokić više igrati za Srbiju": Izgleda da u Španiji znaju nešto više...

Autor Dragan Šutvić
0

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić možda ne bude nastupao za Srbiju više na velikim takmičenjima.

Da li će Jokić više ikad igrati za Srbiju Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Jokić ubacio je 33 poena protiv Finske, međutim to nije bilo dovoljno da Srbija izbjegne bruku na Eurobasketu. Srbija je poražena 92:86 i zbog toga se već danas vraća kući iz Rige, a pred "orlovima" je sada vrlo neizvjesna budućnost pošto predstoje izuzetno komplikovane kvalifikacije za Mundobasket, samim tim i za Olimpijske igre.

S kim na klupi i na terenu Stbija nastavlja dalje? To je takođe vrlo neizvjesno, pa osim što se sada postavlja pitanje o selektoru, Španci su sve u Srbiji zabrinuli i oko najboljeg igrača Nikole Jokića.

Tako je madridska "Marka" objavila tekst u kome se spekuliše da Jokić više neće igrati za Srbiju i da mu je ovogodišnji nastup na Eurobasketu bio posljednji u plavom dresu:

"Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona svijeta i osvajača bronzane medalje sa Olimpijskih igara. Njihov podvig je monumentalan, a način na koji su to uradili - brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja poslije još jednog neuspjeha na Evropskom prvenstvu. Neizvjesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će poslije svega teško biti ubijediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju", navodi se u tekstu koji je danas objavila "Marka".

Za sada nije poznato da li se radi o spekulaciji niti da li je potkrepljena bilo kakvim dokazima, ali znamo da je Jokić napunio 30 godina i da je već ranije izjavljivao da neće još dugo igrati košarku.

S obzirom i na to da je u mladosti znao da propušta turnire sa Srbijom, zbog toga što je želio da se oporavi i odmori, nije više nerealno ni da Španci imaju pravo i da Somborac zaista više ne bude igrao za "orlove". 

Na ovom turniru Jokić je prosječno bilježio 22,3 poena, devet skokova i 4,2 asistencije po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka Srbija orlovi Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC