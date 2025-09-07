"Teško će Jokić više igrati za Srbiju": Izgleda da u Španiji znaju nešto više...

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić možda ne bude nastupao za Srbiju više na velikim takmičenjima.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Jokić ubacio je 33 poena protiv Finske, međutim to nije bilo dovoljno da Srbija izbjegne bruku na Eurobasketu. Srbija je poražena 92:86 i zbog toga se već danas vraća kući iz Rige, a pred "orlovima" je sada vrlo neizvjesna budućnost pošto predstoje izuzetno komplikovane kvalifikacije za Mundobasket, samim tim i za Olimpijske igre.

S kim na klupi i na terenu Stbija nastavlja dalje? To je takođe vrlo neizvjesno, pa osim što se sada postavlja pitanje o selektoru, Španci su sve u Srbiji zabrinuli i oko najboljeg igrača Nikole Jokića.

Tako je madridska "Marka" objavila tekst u kome se spekuliše da Jokić više neće igrati za Srbiju i da mu je ovogodišnji nastup na Eurobasketu bio posljednji u plavom dresu:

"Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona svijeta i osvajača bronzane medalje sa Olimpijskih igara. Njihov podvig je monumentalan, a način na koji su to uradili - brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja poslije još jednog neuspjeha na Evropskom prvenstvu. Neizvjesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će poslije svega teško biti ubijediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju", navodi se u tekstu koji je danas objavila "Marka".

Za sada nije poznato da li se radi o spekulaciji niti da li je potkrepljena bilo kakvim dokazima, ali znamo da je Jokić napunio 30 godina i da je već ranije izjavljivao da neće još dugo igrati košarku.

S obzirom i na to da je u mladosti znao da propušta turnire sa Srbijom, zbog toga što je želio da se oporavi i odmori, nije više nerealno ni da Španci imaju pravo i da Somborac zaista više ne bude igrao za "orlove".

Na ovom turniru Jokić je prosječno bilježio 22,3 poena, devet skokova i 4,2 asistencije po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!