"Vjerujte na riječ, svašta smo prošli u posljednja 3 dana": Na šta je mislio Aleksa poslije šokantne eliminacije Srbije?

Aleksa Avramović među prvima se oglasio poslije eliminacije Srbije sa Eurobasketa u osmini finala.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva, nakon što je Finska bila bolja u duelu osmine finala. Poslije poraza mnogim igračima nije bilo do razgovara, ali Aleksa Avramović je imao potrebu da se obrati naciji, ali prije svega svojim saigračima.

Posle bolnog poraza od reprezentacije Finske na Eurobasketu Avramović je rekao: "Prvenstveno sam ponosan na svakog saigrača, znate kroz šta smo sve prošli. Nema opravdanja, svako ko je izašao na teren je pružio maksimum", izjavio je Avramović za RTS poslije poraza.

Osvrnuo se Avramović na Finsku.

"Znamo da ekipa koja je igrala protiv nas je ekipa koja dugi niz godina igra zajedno, svaka im čast - izašli su, pogodili su važne šuteve. Iskreno da vam kažem, naša čela su podignuta, vjerujte nam na riječ, kroz svašta smo prolazili u prethodnih 72 sata."

Na kraju, Aleksa je rekao:

"Imaćemo priliku za popravni, imaćemo šanse da obradujemo našu naciju.Tako je kako je bilo, osjećali smo podršku navijača, hvala vam puno", zaključio je reprezentativac Srbije.

