logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vjerujte na riječ, svašta smo prošli u posljednja 3 dana": Na šta je mislio Aleksa poslije šokantne eliminacije Srbije?

"Vjerujte na riječ, svašta smo prošli u posljednja 3 dana": Na šta je mislio Aleksa poslije šokantne eliminacije Srbije?

Autor Dragan Šutvić
0

Aleksa Avramović među prvima se oglasio poslije eliminacije Srbije sa Eurobasketa u osmini finala.

Aleksa Avramović o ispadanju Srbije sa Eurobasketa Izvor: RTS 1/Screenshot

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva, nakon što je Finska bila bolja u duelu osmine finala. Poslije poraza mnogim igračima nije bilo do razgovara, ali Aleksa Avramović je imao potrebu da se obrati naciji, ali prije svega svojim saigračima.

Posle bolnog poraza od reprezentacije Finske na Eurobasketu Avramović je rekao: "Prvenstveno sam ponosan na svakog saigrača, znate kroz šta smo sve prošli. Nema opravdanja, svako ko je izašao na teren je pružio maksimum", izjavio je Avramović za RTS poslije poraza. 

Osvrnuo se Avramović na Finsku.

"Znamo da ekipa koja je igrala protiv nas je ekipa koja dugi niz godina igra zajedno, svaka im čast - izašli su, pogodili su važne šuteve. Iskreno da vam kažem, naša čela su podignuta, vjerujte nam na riječ, kroz svašta smo prolazili u prethodnih 72 sata."

Na kraju, Aleksa je rekao:

"Imaćemo priliku za popravni, imaćemo šanse da obradujemo našu naciju.Tako je kako je bilo, osjećali smo podršku navijača, hvala vam puno", zaključio je reprezentativac Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Srbija Eurobasket 2025 orlovi Aleksa Avramović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC