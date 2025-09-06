logo
"Ovo je tragedija! Pešić me ne voli, ni ja njega, sad nema pravdanja": Đurović žestoko udario po reprezentaciji

Autor Dragan Šutvić
0

Vlade Đurović žestoko kritikovao reprezentaciju i selektora poslije debakla na Eurobasketu i kraha u osmini finala.

Vlade Đurović o ispadanju Srbije sa Eurobasketa Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia / TV Arena sport / Screenshot

Poznati srpski košarkaški trener Vlade Đurović (77) otvoreno je rekao šta misli o debaklu Srbije na Eurobasketu i eliminaciji u osmini finala protiv Finske. Nazvao je ispadanje reprezentacije jednom riječju - tragedijom.

"Moka mi je pre četiri dana rekao nešto, pitao me je - šta misliš, ja mislim da smo ih precijenili? I stvarno jesmo, cijela nacija je precijenila ovu reprezentaciju", kazao je Đurović za TV Arena sport.

"Tačno je da je nedostajao Bogdan Bogdanović, ali ne može jedan igrač da promijeni sve. Imali smo pripremljenost tokom priprema, igrali smo dobro, pobjeđivali. Gledali smo svi. Najavio sam da ćemo sigurno dobiti Fince, međutim pogriješio sam i izvinjavam se zato. Nisam vjerovao da ćemo izgubiti od Finske i da ćemo ispasti. Rekao sam na početku da je tragedija ako se vratimo bez medalje i evo sad to ponavljam, ovo je tragedija i ne može da se drugačije formuliše. Za Srbiju, našu košarku, reprezentaciju je tragedija da nas Finska izbaci u osmini finala. Kako ćemo ovo liječiti, ne znam. Ne mogu da se sjetim drugog izraza, tragedija, katastrofa, to je sve isto".

"Precijenili smo ovu ekipu, pogrešno smo igrali na prvenstvu. Imamo najboljeg igrača na svijetu, igrače koji igraju Evroligu, po velikim klubovima i da odigraju ovako... Najava je već bila da će biti ovako, mnogo igrača nam je imalo nikakav učinak i vrlo mali učinak. Ne može Jokić sve sam."

"Svaka čast Joviću na hrabrosti, ne toliko na dobroj igri koliko je hrabar, ali imali smo druge igrače, iskusnije od njega koji su imali učinak ispod svakog nivoa. Sada predstoji analiza, sad nešto pljuvati po reprezentaciji, selektoru..."

"Znam da me ne voli, ne volim ni ja njega, često smo imali sukob, ali ne može da kaže 'nismo imali Bogdanovića'. Ako je odgovornost igrača 50 odsto, njegova je 50 odsto. Savez je sve uradio, sve je imala reprezentacija, ne može niko da mu bude kriv. Dakle, trener 50 odsto, igrači 50 odsto i drugo nije moje. Ko sam ja da pričam šta bi trebalo raditi? Imam dovoljno životnog i košarkaškog iskustva, dugo sam u košarci, ali nema druge riječi. Ovo je tragedija".

Tagovi

Srbija košarka orlovi Eurobasket 2025 Vlade Đurović Svetislav Pešić

