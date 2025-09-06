logo
Dojava o bombi pred meč Srbije: Haos u dvorani na Eurobasketu zbog "sumnjivog paketa"

Dojava o bombi pred meč Srbije: Haos u dvorani na Eurobasketu zbog "sumnjivog paketa"

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
Haos pred meč Srbije na Evropskom prvenstvu u košarci.

Dojava o bombi prije utakmice Srbija Finska Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Letonska policija dobila je dojavu o bombi u dvorani uoči meča Srbija - Finska u osmini finala Eurobasketa. Zatvoreni su ulazi i došle su nadležne službe da bi izvršile hitan pretres hale u kojoj se očekuje od 20.45 start meča.

Oko sat vremena pred uoči početka nije moglo da se priđe Areni. Policija je zabranila čak i novinarima da prođu do medija centra.

Razlog za to je "sumnjiva stvar koja se nalazi u blizini medija centra". Sumnja se na bombu i zato su u okolini policijske snage koje blokiraju prolaze.

"Ne mogu više da vam kažem. Sačekajte ovdje", rekao nam je policajac koji nije propuštao prolaz u blizinu dvorane. Novinarima nije dozvoljeno da uđu u halu, kao što je zabranjen izlazak onima koji su unutra.

