"Ako pobijedimo Srbiju, pustiću im Cecu": Kapiten Finske za MONDO otkrio kakvu taktiku su spremili za Jokića

Sasu Salin je kapiten Finske koji im pušta srpsku muziku i želi da napravi senzaciju na Evropskom prvenstvu i izbaci Srbiju. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Finska se za Srbiju priprema uz srpske pesme, sluša se Ceca, Neda Ukraden, Miligram. Opuštena atmosfera i želja da se napravi senzacija na Eurobasketu. Svjesni su da imaju ulogu autsajdera i to žele da iskoriste. O svim tim detaljima je u opširnom intervjuu za MONDO pričao Sasu Salin (34). Počelo je sa šalom da intervju radimo na srpskom.

"Bilo bi lijepo, ali sam zarđao, ne mogu. Izvini", nasmijao se Salin na početku razgovora za MONDO.

Objasnio i kako se Finci pripremaju za duel koji se igra večeras u 20.45 po srednjeevropskom, odnosno 21.45 po lokalnom vremenu.

"Prvenstveno smatram da ne moramo da igramo pod pritiskom. Znali smo prije turnira da nismo među favoritima, što Srbija jeste kada god igra. Izgubili su Bogdanovića, ali imaju jedan od najboljih rostera na turniru. Otvorenog uma, nemamo šta da izgubimo, igraćemo najbolje što možemo i to je to."

Kakva je taktika za Jokića?

Pitali smo Salina i da li Finska sprema posebnu taktiku za Nikolu Jokića i kakav plan imaju za njega.

"Da, svaki tim pokušava da mu oteža posao. On će da ostvari svoje brojke, najbolji je igrač na svijetu vjerovatno. Moramo da smanjimo njegov broj kontakata, da natjeramo druge da igraju više. Neće biti lako, ali probaćemo da smanjimo nešto."

Treneri u NBA ligi kažu da postoje dvije opcije za Nikolu, da ga pustiš da postigne 50 poena i da čuvaš druge ili da ga udvajaš i da tjeraš druge igrače da te pobede.

"Ne znam, ima tripl-dabl u NBA skoro svaki meč, ne znam šta daje rezultat. Moramo da smanjimo neke stvari i da se nadamo najboljem."

"Markanen je sjajan, jedno treba da popravi"

Ima i Finska svog NBA igrača, Laurija Markanena koji igra za Jutu i koji je treći najplaćeniji igrač na ovom Eurobasketu.

"Sjajno je igrati sa njim, to čini naš tim boljim. Lauri je fantastičan, može da poentira u svakom momentu, sjajan je. Međutim, mi moramo da mu olakšamo igru kretanjima, pravljenjem blokova, dodavanjima, ne može on sam da radi sve."

Sasu je jedan od onih koji pomaže u tome, pošto je protiv Velike Britanije imao 7/9 šut za tri.

"To je bila dobra utakmica, svi smo se dobro osjećali u napadu. Neophodno je bolje da igramo u napadu. Ima dana kada pogađamo, ali kada to ne ide, mora odbrana da bude bolja".

Vratili smo se na temu Laurija i na to šta bi trebalo da radi bolje da bi bio na nivou igrača kakvi su Jokić, Dončić, Lebron, Durent, Kari...

"Ako ga poredite sa Jokićem, Nikola je sjajan sa svim, dodaje, pogađa, skače, može da uradi bukvalno sve. Lauri je bolji igrač od Jokića kada je u pitanju kretanje bez lopte, može da postigne 40 poena. Njegova sposobnost da dodaje je nešto što može bolje, kao što rade Jokić, Dončić, čak i Adetokumbo, to mu malo nedostaje, ali je bojli u nekim drugim aspektima."

"Puštam im srpsku muziku"

Novi kapiten Finske je upravo Salin. Sada ima veću odgovornost i nešto više obaveza.

"Imam malo veću odgovornost, ali mi ne stvara to pritisak. Jedan sam od momaka, imam stvari koje moram da radim kao kapiten, ali sam jedan od momaka. Zabavljam se, uživam zaista."

Pošto je sada glavni kao kapiten, pitali smo ga i da li saigračima pušta srpsku muziku poslije pobjeda?

"Poslije pobjeda? Zavisi kakav je dan. Mada sam puštao i neku srpsku muziku. Šta sam im puštao? Miligram, Cecu, bilo je tu i drugih balkanskih izvođača poput Severine, Nede Ukraden takođe.

Na to se nadovezalo i pitanje da li su saigrači naučili da pjevaju srpske pjesme.

"Neke malo znaju, znaju melodije sigurno. Može da se igra dobro uz srpsku muziku, rekao bih da je Markanen malo stidljiv kada je u pitanju plesanje. Što se mene tiče, prije meča uglavnom slušam rok muziku u autobusu."

"Njemačka je brža od Srbije, moramo bolje"

Finska je grupnu fazu završila sa učinkom 3-2. Izgubila je u neizvjesnom meču od Litvanije, dok je ubjedljiv poraz doživjela od Njemačke, jednog od favorita na takmičenju.

"Osjećam kao da su problemi bili u malim detaljima na obje strane terena protiv boljih timova. Kada su timovi fizički snažniji, moramo da budemo spremniji za to. Njemačka ima tim koji je brži od Litvanije i Srbije. Ti detalji su najvažniji."

Na ovom Eurobasketu primjetan je i veliki broj NBA zvijezda, nisu tu samo oni koji su povrijeđeni.

"To je stvarno sjajno. Svaki igrač želi da igra za reprezentaciju i to je za poštovanje. U Finskoj nikada nismo imali taj problem, to je pitanje ponosa. Kao što je u Srbiji, poštujem to."

"Srbiju i Litvaniju mnogo poštujem zbog stranaca"

Jedna od tema koju smo ostavili za kraj razgovora bila je u vezi sa naturalizovanim košarkašima i šta o tome misli. Srbija i Litvanija jedine su zemlje koje nemaju strance u timu.

"To što možete očas posla da dobijete pasoš, to ne razumijem. Imali smo naturalizovanog igrača, ali su žena i djeca rođeni u Finskoj, Džamar Vilson je nekada igrao u Partizanu. Bio je naturalizovan, ali je bio jedan od Finaca, nije lako dobiti finski pasoš, morate da živite pet godina, da prođete testove. Ako postoje dobri razlozi za dobijanje pasoša, onda je okej. Ali ako daš pasoš nekome tek tako, mislim da to nije fer, ali to je šta FIBA želi. Poštujem Srbe i Litvance što to ne rade. Možda nekad u budućnosti bude opcija, ali to ne radite."

Na kraju razgovora pitali smo ga i da li želi nešto da kaže na srpskom. Bile su to riječi "hvala majstore".

"Ne, ne, ne. Ne želimo to. Možete da mi čitate sa usana na terenu ako nešto pođe po zlu. Hvala majstore. Ako pobijedimo Srbiju pjevaću sigurno", zaključio je Salin.

