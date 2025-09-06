Turci rekli da "hoće zlato prije Srbije", pa se brukali: Autsajder ih satjerao uza zid

Selekcija Turske nije dobro prošla na meču sa Švedskom. Poslije hvalospjeva o sebi nakon pobjede nad Srbijom mučili su se sa autsajderima u osmini finala.

FIBA je stavila Tursku ispred Srbije, svi su pričali o sjajnoj partiji Alperena Šenguna i 39 minuta Šejna Larkina na parketu. Furkman Korkmaz je odmah htio zlatnu medalju na Eurobasketu, a onda su se desili - Šveđani.

Muku je mučila Turska u meču osmine finala u kome je bila favorit, ali su na kraju nekako uspjeli da pobijede i zakažu sebi četvrfinale protiv Poljske ili Bosne i Hercegovine. Ipak, poslije onoliko samopouzdanja nakon pobjede nad Srbijom u grupi djeluje kao da je mogla samouvjerenost da ugrize Turke za jezik.

Korkmaz odmah htio zlato

"Poruka je poslata još od prve utakmice, jer smo sada 5-0, igramo dobru košarku, ne samo da pobjeđujemo, već i u odbrani i u napadu stalno šaljemo poruku - svakog dana, svakog minuta, svake sekunde. Naravno, pobijediti Srbiju je velika stvar, ali to je ipak samo grupna faza. Sada moramo da ostanemo fokusirani na sljedeću utakmicu kako poruka nastavila da se širi...

Ko je sada veći favorit za zlato: Srbija ili Turska? Naravno da ću reći Turska. Ali, moramo da budemo smireni i igramo našu igri. Zato smo ovdje - da osvojimo zlato", rekao je Korkmaz poslije meča.

Larkin htio da mijenja nadimak Šengunu

Kada su novinari na konferenciji za medije pitali Šejna Larkina šta misli o nadimku Alperena Šenguna "Bejbi Jokić" istakao je da mu to više ne pristaje...

"Ha, hmm... To je teško pitanje za odgovor. Mislim da on ne bi želio taj nadimak. Mislim da možete da vidite sličnosti u njihovoj igri, ali Alperen ima velike ambicije i veoma je samouvjeren klinac. Veoma je talentovan i vješt, mislim da mu je nebo granica", rekao je Larkin poslije pobjede nad Srbijom.

Šengun rekao da nema boljeg

"Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem", poručio je Šengun o Jokiću jednom prilikom.

Pitali su ga i ko je najbolji defanzivac i ko može da ga čuva. Smatrao je da takvog igrača nema, a sada ga je namučio 27-godišnji centar Huventuda Simon Birgander.

"Nisam se do sada susreo sa najboljim defanzivcem. Ako imam svoj dan, mislim da ne može niko da me čuva", rekao je samouvjereni Turčin.

