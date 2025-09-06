logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turska jedva prošla u četvrtfinale Eurobasketa: Zamalo da dobiju šamarčinu od Švedske

Turska jedva prošla u četvrtfinale Eurobasketa: Zamalo da dobiju šamarčinu od Švedske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentacija Turske je na kraju ipak uspjela da se nekako plasira u četvrfinale Eurobasketa. Nije bilo lako kao što su očekivali, ali pala je Švedska.

turska jedva dobila svedsku na eurobasketu Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Puna usta sebe su bila Turcima nakon pobjede nad Srbijom u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa, a sada su morali da se vrate u realnost. Očigledno su očekivali da lako prođu u četvrfinale, ali su do posljednje sekunde brinuli da li će proći Švedsku.

Na kraju su pobijedili 85:79, ali kada je Gadeforš zaucao za 82:79 na 30 sekundi do kraja jasno je bilo da neće do posljednje sekunde odustati Šveđani, ali malo im je falilo. Samouvjereni Alperen Šengun je u finišu promašio tri slobodna bacanja i dao šansu Šveđanima da odu dalje, a na kraju je sve bilo gotovo poslije promašene trojke Pancara u finišu. 

Loše je krenulo od samog starta kada su Šveđani poveli sa 6:0 i održavali tu prednost sve do sredine druge četvrtine. Taman su na 28:28 uspjeli da stignu Turci, ali onda je šut sa distance ponovo "odlijepio" Šveđane.

Turska je prvi put povela u 25. minutu ovog meča kada je Emirdžan Osmani pogodio trojku za 46:44, a onda su se Turci odlijepili. Uspjeli su do kraja treće četvrtine da dođu i do dvocifrene prednosti, ali kada jesve djelovalo gotovo vratili su se otpisani Šveđani.

Izjednačili su trojkom Hakasona za 69:69, a onda je Simon Birgander počeo da dijeli lekcije Šengunu i drugovima ispod koša. Bilo je neriješeno na dva i po minuta do kraja 76:76, ali onda je potpuno stao napad umornih Šveđana i Turci su se provukli do četvrfinala.

Tamo ih čeka bolji iz duela Bosne i Hercegovine i Poljske koji je na programu u nedjelju od 11 časova.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:06
Finci se zagrevaju za utakmicu protiv Srbije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Švedska košarka Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC