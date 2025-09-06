Srbija igra prvo finale na Eurobasketu: Od jednog igrača sve zavisi, a jasno je šta je i Pešićeva dilema

Srbija protiv Finske igra u meču osmine finala Evropskog prvenstva i zna od koga preti najveća opasnost. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića.

Srbija igra prvo finale na Eurobasketu od, nadamo se četiri. Više nema pravo na grešku i kiks i poraz. U nokaut fazi poraz nije opcija, jer to znači "pakovanje kofera". Prvi rival u osmini finala biće reprezentacija Finske i mnogo dobro znaju šta ih očekuju od mlade i poletne ekipe i kako će im zaprijetiti.

Nema Bogdana Bogdanovića, Aleksa Avramović i Tristan Vukčević su roviti i upravo su to glavni probemi sa kojima se Svetislav Pešić suočava. Postoji mogućnost i da će njih dvojica da imaju ograničenu minutažu i da će sve da se prati i da se ne rizikuje previše, ali će dosta toga da zavisi od toga utakmice koja se igra u 20.45 po srpskom, odnosno 21.45 po lokalnom vremenu. Ako ništa drugo, pozitivan signal je to što su obojica odradili trening u petak uveče i to je ohrabrujuće.

Slijedi ono što se čekalo, a to je početak eliminacione faze i u ovim mečevima svaki detaj može da bude od kjučnog značaja. Bilo da je to skok u napadu, odbrani, dodavanje, agresivnija odbrana. Sada bio šta od toga može da bude presudan faktor.

Kako Finska može da napadne Srbiju?

Uopšten pogled na statistiku pokazuje vrline i mane dva tima na Eurobasketu. Srbija je bolja u šutu za dva (63.3 odsto naspram 50.3), u šutu za tri su izjednačeni (35 odsto), dok je srpski tim boji sa linije penala (85.6 odsto naspram 73.4 odsto).

Ono šta je najveća prednost Finaca jeste skok, tačnije skok u napadu po čemu su na 14,6 po meču naspram 8,4 koliko imaju "orlovi". To je jasan pokazatelj koliko je skok bitan faktor u igri Fince i na šta će Pešićevi puleni morati da obrate posebnu pažnju.

Srbija zna ko najviše prijeti

Svako ko je pogledao bar jedan meč Finske na Eurobasketu mogao je da vidi ko je taj oko koga sve zavisi u njihovoj igri - Lauri Markanen. Ne treba mnogo trošiti riječi na čovjeka koji je treći najplaćeniji igrač na ovom Evropskom prvenstvu, odmah iza Nikole Jokića i Janisa Adetokumba

As Jute ima prosjek od 25.4 poena po meču, 8.2 skokova i 2.6 asistencija po utakmici i prva je "violina" tima. Tu su još Sasu Sain, Mikael Jantunen, Mika Murinen...

"Markanen je glavna zvijezda, Salin je iskusan igrač koji mnogo toga dobrog donosi. Plejevi su interesantni isto. Nije samo Markanen Finska, ali je na njemu fokus", poručio je kapiten Srbije Stefan Jović uoči utakmice.

Srbija je na papiru favorit, moraće to da dokaže na terenu. Ukoliko to učini čekaće boljeg iz meča između Francuske i Gruzije.

Vrijeme je za nokaut fazu, neka igre počnu...

