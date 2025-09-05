Selektor Poljske na Eurobasketu oduševio sve: Musa je vrh, ali Bosna bez njega igra kompaktnije!

Igor Miličić je selektor Poljske koji je na Eurobasketu tražio da priča na našem jeziku pred meč sa Bosnom i Hercegovinom. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Poljska igra protiv Bosne i Hecegovine za prolaz u četvrtfinale Eurobasketa. Velika šansa za obje ekipe, a poslije treninga poljske selekcije sa novinarima je pričao Igor Miličić. Hrvatski stručnjak se iznenadio što u Rigi nema poljskih novinara, već da su tu samo srpski i bosanski mediji.

"Možemo li da pričamo na našem", nasmejao se Igor i dobio potvrdan odgovor.

Ima samo riječi hvale na račun reprezentacije Bosne i Hercegovine.

"Poznajemo se, ali su drugačije ekipe, igramo drugu igru, jer imamo Robersona, nema Garze, odlična situacija. Neko će da pobijedi i da ode u četvrtfinale što je vrhunski. Mislim da bi obje ekipe prije početka priprema to potpisale kao opciju."

"Musa je vrh, ali Bosna bez njega igra kompaktnije"

Analizirao je nešto detaljnije meč koji se igra u nedjelju od 11 sati po srednjeevropskom, a 12 po lokalnom vremenu, navodi i da se izostanak Muse zbog povrede pokazao dobro za BiH.

"Nisam gledao Bosnu mnogo, pogledao sam samo četiri posljednje utakmice. Sigurno i Poljska i Bosna igraju fizičku košarku. U Bosni je odsustvo Muse malo natjeralo ekipu da postavi bolju hijerarhiju nego ranije. Vidi se da sve ide preko Nurkića koji to rješava nesebično. Musa je vrhunski igrač, ali mi se čini da Bosna sada igra mnogo kompaktnije."

Otkrio je i da je bio ljut zbog poraza od Belgije na kraju grupne faze.

"Sigurno da to nije dobro. Bosna ulazi sa dvije pobjede, sa samopouzdanjem, a mi smo malo poljuljani. Nije bilo veselo poslije utakmice. Nismo htjeli tako da završimo kod kuće. Tim više što bi to bio najbolji rezultat u posljednjih 60 godina da smo pobedili. Nije mi se to svidjelo, bilo je dosta gorkih riječi i žestine poslije. Imamo dvije različite ekipe, jedna ulazi sa dva poraza, druga sa dvije pobjede, vidjećemo kako će to da izgleda."

Uspjeli su Poljaci da prođu kao drugoplasirani iz grupe koja je bila neizvjesna do poslednjeg trenutka.

"Mi smo na početku napravili dva iznenađenja i dobili Izrael i Sloveniju. Onda je Izrael dobio Francusku što je neočekivano bilo. I do kraja, znao sam da će ta grupa da bude neugodna. Slovenija, brez obzira što je stavljaju na osmo, deveto i deseto mjesto, sa Dončićem koji igra nevjerovatno svakoga može da dobije. Izrael može da bude veliko iznenađenje. Imaju mlad tim, kvalitet, dugo igraju zajedno. Svjestan sam bio šta će tamo biti. Srećom smo rano obezbijedili prolaz u narednu fazu. I manje-više smo imali drugo mjesto u džepu. Vjerujem da je Slovenija izgubila i da nam je bilo stani-pani za drugo mjesto, drugačije bismo igrali sa Belgijom."

"Samo sam meč Srbije i Turske gledao"

Priznao je Miličić da je od svih utakmica na Eurobasketu odgledao samo meč Srbije i Turske.

"Samo tu utakmicu sam pratio 40 minuta, ostale nisam, bio sam fokusiran na svoje rivale. Jedino sam taj meč gledao i mislim da je to bio najbolji meč na Eurobasketu, bar ono što sam ja vidio. Neverovatne ekipe. Znamo da Srbiji fali Bogdanović i to je veliki izostanak. Pešić je iskusan trener i vjerujem da će naći način to da nadoknadi", zaključio je Igor Miličić.