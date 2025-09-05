Kad Jokić asistira, ne promašuje se ni na treningu: Srbija se sprema za Finsku, a Vanja "pecka" Nikolu

Srbija je odradila posljednji trening pred meč sa Finskom, a tamo su u centru pažnje bili Nikola Jokić i Vanja Marinković. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je odradila posljednji trening pred meč osmine finala Eurobasketa. U prvom meču nokaut faze igraće protiv Finske u subotu (20.45 po srednjeevropskom vremenu, 21.45 po lokalnom), a raspoloženje u timu je odlično.

Videlo se to u dijelu u kom je novinarima bilo dozvoljeno da snimaju i slikaju dešavanja sa treninga i tamo su u centru pažnje bili Nikola Jokić i Vanja Marinković. Jokić je vježbao izvođenje penala, pa je onda stao ispod koša i dodavao lopte Milutinovu i Marinkoviću, poslije njegovih asistencija Vanja nije mogao da promaši.

Nedugo poslije toga se najbolji košarkaš svijeta vratio na liniju penala i tamo je nastavio da šutira i to tako što nije mogao da promaši. Ispod koša su stajali Milutinov i Marinković koji su počeli malo da ga "peckaju", da utiču na njega da promaši. Nije im to polazilo za rukom nikako. Tek poslije skoro minut i po je Nikola promašio, na šta je Vanja skočio i počeo da slavi promašaj i da se šali na račun saigrača. Nije to previše uticalo na Jokića pošto je poslije toga vezao još 10 ubačenih penala.

Pogledajte 00:26 Trening Srbije pred Finsku Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksa i Tristan su tu, sve je u redu

Pogledajte 00:36 Trening Srbije pred Finsku Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dobra vijest sa treninga Srbije je i ta da su Aleksa Avramović i Tristan Vukčević odradili trening sasvim normalno. To je potvrda da nema nikakvih problema sa njihovim pvredama i da će da budu spremni za okršaj sa Fincima.

Sve to je pratio Svetislav Pešić koji je sjedio za stolom i pratio šta rade njegovi izabranici. Tu je bio i predsjednik KSS Nebojša Čović koji je razgovarao sa članovima stručnog štaba.