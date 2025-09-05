logo
Izgovorio samo 4 reči o Nikoli Jokiću: Svi prasnuli u smijeh zbog Jonasa Valančijunasa

Litvanac Jonas Valančijunas otkrio detalje razgovora sa Nikolom Jokićem.

Jonas Valančijunas pričao sa Nikolom Jokićem o konjima Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia/X/Printscreen

Košarkaška reprezentacije Litvanije igra protiv Letonije u osmini finala Eurobasketa, a igrač od čijih partija mnogo toga zavisi je novi igrač Denvera Jonas Valančijunas. Iskusni centar će se od naredne sezone pridružiti Nikoli Jokiću i pokušati da mu bude dostajna zamjena.

Iako im se putevi nisu ukrstili ovog leta na Evropskom prvenstvu, Valančijunas je otkrio da je već razgovarao sa Jokićem o predstojećoj sezoni. Ipak, odgovor je bio kratak i nije se ticao Denvera i NBA, već Nikoline velike strasti.

"Da, pričali smo o konjima. Dao mi je nekoliko savjeta", našalio se Valančijunas.

Podsjetimo, Litvanija je prošla u eliminacionu fazu Evrobasketa kao druga u Grupi B, ispred nje je završila Njemačka koja nije imala nijedan poraz.

