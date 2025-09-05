"Imaš konja na ruci, da li ima veze sa Jokićem?": Ponitka pred meč sa Bosnom otkrio detalj koji niko nije znao

Mateuš Ponitka je na Eurobasketu odbio da priča na srpskom, pa je progovorio o detaljima na tetovaži. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

Mateuš Ponitka igra turnir iz snova, dominira na Eurobasketu i uz Džordana Lojda je jedan od najvažnijih igrača Poljske. Zahvaljujući njima dvojici ekipa je prošla u osminu finala i igraće protiv Bosne i Hercegovine. Uoči tog duela sa medijima je pričao bivši košarkaš Partizana. Pošto nije bilo poljskih medija, već samo srpskih i bosanskih, pitali smo ga i da li može intervju na srpskom.

"Ne, ne, na engleskom molim vas", nasmijao se Ponitka.

Zatim je pričao o očekivanjima od meča sa Bosnom koji se igra u nedjelju od 11 sati po srednjeevropskm vremenu (12 po lokalnom).

"Biće veoma teška, fizička, baš teška utakmica. Bosanci su jaki, igrali smo nekoliko puta, znamo otprilike šta da očekujemo. Imamo svoje prednosti i probaćemo da ih iskoristimo. Glavni igrači su im Nurkić i Robertson, oni čine 50 odsto tima u odsustvu povređenog Muse i želim mu brz oporavak. Imamo i mi snagu, pripremićemo plan igre, borićemo se", rekao je Ponitka.

Prije prolaska u nokaut fazu Poljska je doživjela po malo i šokantan poraz, izgubila je od Belgije.

"To je bio hladan tuš za nas. Moramo da ostanemo na zemlji, da radimo naporno za svaku pobjedu, za svaki posjed, za svaku utakmicu. Nešto nam je nedostajalo u meču sa Belgijancima, mentalitet nije bio tu."

"Ja igram kao Jokić?"

Ponitka na Eurobasketu ima prosjek od 17.8 poena, 8 skokova i 4,2 asistencije, na meču protiv Islanda je bio blizu tripl-dabla sa 18 poena, i po 8 skokova i asistencija. Našalili su se novinari da ima brojke kao Jokić.

"Ko, ja? Ne, ne, dajem maksimum u svakom meč, bilo da je u reprezentaciji ili u klubu. Ponekad sam u dobroj situaciji gdje mogu da budem čovjek kakav sam nekada bio, ponekad je drugačije. Poštujem situaciju u ekipi. Trudim se da pomognem, ako imam veću ulogu, trudim se da je ispunim, ako imam manju, trudim se da pomognem na drugi način, ja sam timski igrač. Radim šta god je potrebno."

Posebno je istakao Džordana Lojda, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde koji ima prosjek od 22 poena, 3,4 skoka i 2,2 asistencije. Slovencima je "spakovao" 32 poena.

"Naravno da Lojd mnogo pomaže, svi znaju njegove kvalitete, ima sjajnu ličnost, ima veliki uticaj na našu igru. Džordan je jedan od nas, srećni smo što je došao. Vjerujem da će pružiti dobre partije u nastavku takmičenja. Ovo je veoma dobar turnir, neki timovi su razočarani, neki su srećni. Svi veliki igrači su hteli da igraju, nisu tu samo oni koji su povređeni, ne zato što ne žele. Idemo polako, ako u nedjelju pobijedimo, idemo dalje, ako ne, spakovaćemo kofere i spremaćemo se za Svjetsko prvenstvo."

"Da li tetovaža ima veze sa Jokićem"

Pred kraj intervjua novinari su primetili da na ruci ima tetovažu konja. Upitan je i da li možda i on voli konje kao Nikola Jokić i da li je simbolika zbog toga. Ispostavilo se da je potpuno suprotno.

"To sam ja. Ovo sam ja, ovo je moja žena, moj sin, cijela familija je tu", objasnio je Ponitka sa osmijehom dok je pokazivao na tetovažu.