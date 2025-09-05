logo
Avdija i Madar hoće da sruše Janisa: Sebi su zakomplikovali put, sad moraju preko NBA zvijezde

Autor Nemanja Stanojčić
Deni Avdija i Jam Madar ostali su posljednji na treningu Izraela pred meč sa Grčkom. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izraelci se spremaju za duel sa Grčkom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Izrael je sebi zakomplikovao put na Eurobasketu. Držao je sudbinu u svojim rukama, mogao je da izbjegne Grčku na svom putu, umjesto toga je doživio ubjedljiv poraz od Slovenije (106:96) koji je značio da će već u osmini finala na najtežeg rivala - na Grke. Da su bili u drugom delu, igali bi protiv Gruzije.

Taj meč igra se tek u nedjelju (20.45 po srpskom, 21.45 po lokalnom), a u petak su odradili prvi trening u Rigi po dolasku iz Katovica (Poljska). Najviše pažnje na treningu privukli su Deni Avdija i Jam Madar. Bili su raspoloženi i za šalu.

Pogledajte

00:36
Deni Avdija i Jam Madar na treningu Izraela
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Deni je gađao trojke i dobacivao "ja ubacujem teške šuteve", dok se Jam smijao. Ispostavilo se da je Avdija promašio ta dva šuta sa tim dobacivanjem, a Madar je pogodio oba šuta, pa mu se smješkao zbog toga.

Kada su završili trening, nadali smo se da će možda jedan od njih dvojice da stane da priča sa medijima, to se nije dogodilo. Pitali smo i izraelskog PR-a, dobili odgovor "da će oni možda sutra da pričaju"...

