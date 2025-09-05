logo
Finci iznenadili sve pred meč sa Srbijom: Svi su ostali zbunjeni na Eurobasketu

Autor Nemanja Stanojčić
0

Finska je iznenadila sve odlukom da otkaže trening pred meč sa Srbijom. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Finci otkazali trening pred duel sa Srbijom Izvor: EPA/KIMMO BRANDT

Finska je otkazala trening pred meč sa Srbijom na Eurobasketu. Po planu koji objavljuje FIBA trebalo je da trenira večeras u "Šaomi areni" od 20.55 do 22.10 po lokalnom vremenu. Tako je stajalo po rasporedu i onda je stiglo obavještenje da je trening otkazan.

Zašto je ovo iznenađujuće? Zato što po programu Finci nisu na programu ni u subotu, na dan utakmice. Dakle, postoji šansa da ne odrade nijedan trening pred meč sa ekipom Svetislava Pešića. Meč je zakazan za subotu od 20.45 po srpskom, odnosno 21.45 po lokalnom.

Zašto je Lasi Tuovi to uradio? Niko ne zna, ali nije isključeno da budu dodati naknadno na spisak za trening za subotu. Čekamo za sada razvoj situacije. Nisu jedini koji su to učinili, pošto su treninge otkazali i Slovenci i Bosanci, a na trening Grčke će "doći samo nekoliko igrača" što u prevodu znači da neće biti Janisa Adetokumba.

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka

