"Srbija je i dalje favorit na Eurobasketu": Francuza ne zanima šta pišu Hrvati, vjeruje u Pešićeve "orlove"

Ajzea Kordinije tvrdi da je Srbija i dalje favorit na Eurobasketu i pored svih problema. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Francuzi su stigli u Rigu poslije osvajanja prvog mjesta u grupi i u odličnom raspoloženju su pred meč sa Gruzijom u osmini finala Eurobasketa. Po završetku prvog treninga u Letoniji sa medijima je pričao Ajzea Kordinije.

"Odradili smo posao, završili smo grupu kao prvi i ostvarili prvi cilj. Neka ples sada počne", nasmijao se Kordinije.

Čim je Grčka pobijedila Španiju, kada je postalo jasno da Gruzija ide dalje, razgovarao je sa svojim prijateljem Tokom Šengelijom koji igra za gruzijsku reprezentaciju.

"Pričao sam odmah poslije meča sa Grčkom, prvi put smo se takmičili na internacionalnom nivou. Sve je okej. Daješ sve od sebe protiv najboljeg prijatelja ali nema prijateljstva na terenu."

Tvrdi da francuski tim može još bolje i da će tek da se pokaže u nokaut fazi.

"Grupa je bila ludački takmičarska, kada uspiješ da završiš prvi, onda postaneš jači. Sada moramo da radimo na detaljima."

"Srbija je i dalje favorit na Eurobasketu"

Nije htio da priča o četvrtfinalu i potencijalnom duelu sa Srbijom. Da bi se to desilo Francuska mora da dobije Gruziju, a Srbija Finsku.

"Idemo polako, tako smo radili i u grupi, meč po meč. Pokazuje to poštovanje i prema nama i našem timu i prema protivnicima. Oni su tu sa razlogom."

Ne slaže se Kordinije sa mišljenjima drugih, Hrvati su već otpisali Srbiju, FIBA ih je spustila na treće mjesto favorita, iza Njemačke i Turske. Ajzea smatra drugačije.

"Oni su bili favoriti, po meni su Srbi i dalje favoriti. Srbija, Njemačke, Turska, to su ekipe koje su pokazale koliko su jake. Turska je pobijedila Srbiju, bio je to nevjerovatan meč, što pokazuje nivo takmičenja u globalu. Španija je ispala, to vam govori da morate da igrate na maksimumu protiv svih."

"Imam savjet za FIBA"

Imao je Kordinije i jedan savjet za FIBA u vezi sa putovanjima i organizacijom svega.

"Ako FIBA može da organizuje bolja putovanja, nego što je jutros bilo kada smo u 6 ujutru krenuli iz hotela poslije meča koji smo igrali uveče. To je samo moje mišljenje, moj savjet za njih."

Za kraj je dobio pitanje o reprezentaciji Italije od jednog italijanskog novinara.

"Igraju sjajno, grade hemiju koja je veoma jaka, nova generacija dolazi, imaju sjajnu energiju. Imaju isto jezgro već nekoliko godina, dobro im ide", zaključio je Kordinije.