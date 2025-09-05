logo
FIBA objavila novu listu: Srbija više nije prvi favorit za titulu - evo šta su rekli o "orlovima" i "zmajevima"

FIBA objavila novu listu: Srbija više nije prvi favorit za titulu - evo šta su rekli o "orlovima" i "zmajevima"

Autor Haris Krhalić
0

Promjena na vrhu.

fiba eurobasket 2025 pokrivalica Izvor: Kostas Pikoulas / Zuma Press / Profimedia

Svjetska košarkaška federacija (FIBA) predstavila je novu listu favorita za medalje uoči početka nokaut faze Eurobasketa.

Od deset najbolje rangiranih selekcija, samo Grčka nije mijenjala poziciju – i dalje se nalazi na četvrtom mjestu.

Srbija, koja je turnir otvorila kao glavni kandidat za zlato, sada je pala na treću poziciju. Iako su „orlovi“ ostvarili četiri pobjede u grupi, poraz od Turske u Rigi koštao ih je prvog mjesta.

Najviše su profitirali upravo Turci – napredovali su za četiri mjesta i trenutno su drugi, odmah iza Njemačke. „Panceri“ su u grupnoj fazi slavili u svih pet mečeva i tako izbili na sam vrh.

Poljska je napravila najveći skok, popela se za čak šest pozicija i ušla među deset najboljih. U elitno društvo uvrštena je i Slovenija, kojoj je pripala deseta pozicija.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na 13. mjestu.

Šta kaže FIBA o Srbiji?

"Srbija je izgubila Bogdana Bogdanovića zbog povrede i to je glavni razlog što smo ih pomjerili dva mjesta, ali biti u top tri nakon što izgubite momka koji je prosječno imao 18,3 poena, 4 skoka i 3,8 asistencija na Olimpijskim igrama dovoljno govori o dubini ovog tima. Analizirali smo ih, znate. Vi mislite da su drugi tim bez njega, ali su zapravo isti i niste u pravu", stoji u objašnjenju FIBA.

A o BiH?

"Vau! Koliko vas je mislilo da BiH može doći ovdje nakon što je izgubila Džanana Musu zbog povrede? Koliko vas je vjerovalo da mogu izboriti plasman u osminu finala kada ste vidjeli njihovu grupu?Na neki način, ovi momci stalno prkose svim prognozama. Eto i razloga zašto smo ih postavili na 13. mjesto – jer uživaju u tome da budu autsajderi i da iznenađuju evropsku košarku. Pa zašto bi sad stali?"

"Jedini put kada su igrali četvrtfinale Eurobasketa bio je davne 1993. godine, kada su tada izgubili od Hrvatske. A što se tiče “drugih puta”, ovo je tek drugi put da su upisali tri pobjede na jednom Eurobasketu – prvi put to se desilo 2013. godine. Nikada do sada nisu ostvarili četiri trijumfa na jednom turniru. Do sada?"

