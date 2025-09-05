"Pazi, nemoj njega da spominješ": Sa Rigom je osvojio tri Evrolige, a ovdje se prave da Aleksandar ne postoji

Aleksandar Gomeljski jedan je od najuspješnijih trenera u istoriji košarke, a u Rigi se prave da ne postoji. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Ako volite i pratite košarku nema šanse da ne znate ko je Aleksandar Gomeljski. Čovjek koji se smatra "ocem sovjetske košarke" je jedan od najuspješnijih trenera u istoriji. Uostalom, sigurno ste čuli za trofej koji Evroliga dodjeljuje treneru godine koji nosi njegovo ime.

Čuveni Rus je u karijeri osvojio četiri titule Evrolige, od čega tri sa klubom koji se zvao Riga ASK. Klubom iz letonske prestonice, grada u kome trenutno reprezentacija Srbije pokušava da dođe do medalje na Eurobasketu. Prilikom istraživanja zanimljivosti o ovom gradu naišao sam na klub koji više ne postoji. Osnovan je 1931, ugasio se 1997. godine i pored tri evroligaška trofeja ima i tri osvojene sovjetske Premijer lige.

Najveće ime koje se povezuje sa ovim klubom naravno da je Gomeljski, čovjek koji je donio tri trofeja i to u tri uzastopne godine (1958, 1959 i 1960. godine), mogla je da bude i četvrta u nizu, ali je CSKA iz Moskve to prekinulo.

"Pazi, nemoj da ga spominješ ovdje"

Pokušao sam da saznam nešto više o tome šta ljudi u Rigi misle o tom klubu i o Gomeljskom, ali sam na vrijeme dobio upozorenje. I to sasvim slučajno. Dok sam sa akreditacijom oko vrata izlazio iz hotela, jedan stariji gospodin bio je ispred, na pauzi za cigaretu. Vidio je da na akreditaciji piše Eurobasket, objasnio sam mu da sam iz Srbije, rekao mi je da je on iz Rige baš, popričali smo kratko o Nikoli Jokiću i Kristapsu Porzingisu.

Iskoristio sam priliku da spomenem klub Riga ASK i Gomeljskog i tada se samo nasmijao. Pošto voli košarku, sjeća se tog kluba i zna za velike uspjehe i za Gomeljskog, zato je imao i jedan prijateljski savjet.

"Pazi kada ga spominješ ovdje. On je Rus, znaš kakva je situacija sa Ukrajinom. Ljudi znaju da budu dosta osjetljivi na spominjanje Rusa, posebno u pozitivnom smislu", posavjetovao me je gospodin, a moja greška je bila što ga nisam pitao za ime. Uglavnom, evo i javno da mu se zahvalim na savjetu.

Šta se desilo sa tim klubom?

Klub Riga ASK i ASK Riga su dva različita kluba, bar tako stoji po zvaničnim informacijama. Klub Riga ASK koji je osvojio tri Evrolige sa Gomeljskim osnovan je 1931. godine u Sovjetskom savezu i ugašen je 1997. godine. U Letoniji odbijaju da ga prisvoje kao svoj klub.

Kada je ugašen, došlo je do spajanja sa klubom BK Broceni, a onda je 2004. godine preimenovan u klub BK Riga. Kao takav postojao je do 2006. godine i tek tada je promijenio ime u ASK Riga uz dozvolu Skupštine grada u Rigi. Međutim, oni ne prihvataju postojanje Riga ASK i njihove trofeje i sebe vode kao zaseban klub koji se zove ASK Riga i koji ima jednu titulu šampiona Letonije iz sezone 2006/07. Zanimljivo je i da je upravo u tom klubu igrao Milutin Aleksić, bivši košarkaš Crvene zvezde.

Ko je Aleksandar Gomeljski?

Aleksandar Gomeljski rođen je 18. januara 1928. godine u mjestu Kronstad, koji se nalazi blizu Sankt Peterburga. Preminuo je 16. avgusta 2005. godine u 77. godini od posljedica leukemije. Bio je i košarkaš i trener.

Kao igrač pokrivao je pozicije plejmejkera i beka i igrao je za SKIF Lenjingrad (od 1945. do 1948. godine) i SKA Lenjingrad (od 1949. do 1953. godine). U igračku penziju otišao je vrlo rano i onda je prvo trenirao košarkašice Spartaka, pa je preuzeo Riga ASK i tamo je proveo 12 godinea (od 1953. do 1965. godine) i sa njima je osvojio tri titule u Evroligi i tri u sovjetskom šampionatu. Potom je otišao u moskovski CSKA i tamo bio u dva mandata (od 1970. do 1979.), odnosno od 1985. do 1986. godine). Vodio je još Tenerife i Limož. Ima ukupno 12 titula u sovjetskom šampionatu, većinu sa "armejcima"

Postao je potom selektor Sovjetskog saveza i sa nacionalinim timom je ređao uspehe. Na Evropskim prvenstvima je osvojio šest zlatnih, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju. Na Svjetskim prenstvima ima dva zlata, dvije bronze i jedno srebro. Na Olimpijskim igrama ima jedno zlato (Seul 1988. godine), jedno srebro i dve bronze.

Bio je i predsjednik CSKA Moskve, predsednik košarkaškog saveza Rusije, a primljen je u "Nejsmitovu kuću slavnih" 1995. godine, dok je u FIBA kuću slavnih primljen 2008. godine.