Poznat kompletan raspored i satnica na Eurobasketu

Eurobasket ulazi u eliminacionu fazu.

fiba eurobasket 2025 pokrivalica Izvor: Kostas Pikoulas / Zuma Press / Profimedia

Završena je grupna faza Eurobasketa, a sada je poznat tačan raspored i satnica nokaut faze koja startuje u subotu.

Osminu finala će otvoriti duel Turske i Švedske od 11 časova, dok će potom na teren Njemačka i Portugal od 14.15. Litvanci i Letonci će igrati svoj meč od 17.30, a posljednja utakmica dana je Srbija - Finska od 20.45.

U nedjelju program otvaraju Poljska i Bosna i Hercegovina od 11 sati, slijedi potencijalni spektakl između Italije i Slovenije od 17.30. Prije njih od 14.15 snage će odmjeriti Francuska i Gruzija, a na kraju od 20.45 na teren će Grčka i Izrael.

Ostala su samo dva neporažena tima, a to su Turska i Njemačka. Osam pobjednika će se plasirati u četvrtfinale, koje koje će biti na programu 9. i 10. septembra.

Polufinale se održava dva dana kasnije, u petak, 12. septembra, dok će 14. biti odigran meč za treće mjesto i finale koje će nam doneti novog vladara Evrope nakon što su Španci krunu predali već poslije grupne faze.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025

