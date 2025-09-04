Noćna mora za Džordana Lojda na kraju grupne faze: Ovakav rezultat niko nije očekivao

Poraz koji ne boli previše Poljake, Belgijanci se časno oprostili od Eurobasketa.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Poljske poraženi su od Belgije rezultatom 70:69, u okviru posljednjeg kola Grupe D Eurobasketa. Ovo je poraz koji ne boli izabranike Igora Miličića koji su prije ovog meča obezbijedili osminu finala. Lekomt je bio heroj pobjede Belgijanaca koji na kraju šampionat završavaju sa dvije pobjede.

Nakon ishoda ove utakmice, Francuska ide dalje kao prva, Poljska kao druga, Slovenija kao treća, a Izrael kao četvrti.

Pomenuti Lekomt je predvodio Belgijance do pobjede sa 19 poena, sljedeći najefikasniji je bio Venvin sa 10. Poljake je predvodio Ponitka sa 16 poena, Olejničak ga je pratio sa 12, koliko je imao i Sokolovski, dok je Balcerovski dodao 10. Lojd je postigao samo sedam poena za 31 minut na terenu, a šutirao je iz igre očajnih 3/11.