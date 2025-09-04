logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noćna mora za Džordana Lojda na kraju grupne faze: Ovakav rezultat niko nije očekivao

Noćna mora za Džordana Lojda na kraju grupne faze: Ovakav rezultat niko nije očekivao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Poraz koji ne boli previše Poljake, Belgijanci se časno oprostili od Eurobasketa.

Belgija Poljska Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Poljske poraženi su od Belgije rezultatom 70:69, u okviru posljednjeg kola Grupe D Eurobasketa. Ovo je poraz koji ne boli izabranike Igora Miličića koji su prije ovog meča obezbijedili osminu finala. Lekomt je bio heroj pobjede Belgijanaca koji na kraju šampionat završavaju sa dvije pobjede.

Nakon ishoda ove utakmice, Francuska ide dalje kao prva, Poljska kao druga, Slovenija kao treća, a Izrael kao četvrti.

Pomenuti Lekomt je predvodio Belgijance do pobjede sa 19 poena, sljedeći najefikasniji je bio Venvin sa 10. Poljake je predvodio Ponitka sa 16 poena, Olejničak ga je pratio sa 12, koliko je imao i Sokolovski, dok je Balcerovski dodao 10. Lojd je postigao samo sedam poena za 31 minut na terenu, a šutirao je iz igre očajnih 3/11.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Belgija Poljska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC