Janis Adetokunbo obradovao Srbiju: Šampion odmah ispao sa Eurobasketa 2025

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaška reprezentacija Grčke pobijedila je Španiju, osvojila prvo mjesto u grupi i večerašnjeg rivala izbacila sa turnira.

Janis Adetokunbo Izvor: KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentcija Grčke savladala je Španiju (90:86) u jednom od najboljih mečeva grupne faze na Evropskom prvenstvu, a taj rezultat znači da su aktuelni šampioni Evrope završili učešće na turniru. Španci su morali da pobijede kako bi ostali u konkurenciji, dok su Grci išli dalje i porazom, ali bi im to donijelo daleko težeg rivala u prvoj rundi nokaut faze - Francusku!

Ovako, Grčka će igrati protiv Izraela, a na megdan Francuzima i Geršonu Jabuseleu koji igra nevjerovatan turnir će ići Gruzija. Tim srpskog stručnjaka Aleksandra Džikića pokušaće da iznenadi favorita, a ukoliko u tome uspije možda će se sresti sa Srbijom koja u prvoj rundi nokaut faze igra protiv Finske.

Što se tiče meča Grčke i Španije, njega je obilježila spektakularna borba Španaca da se vrate i preokrenu tok utakmice, nakon što su u prvoj četvrtfini potpuno razbijeni. Tajler Dorsi je igrao u transu i trojkama rešetao rivala, a činilo se da bi Grci tim tempom mogli da postignu i više od 120 poena na utakmici. Do poluvremena su dobacili do 50, a zatim je Serđo Skariolo "pronašao" žicu svom timu, koji je ozbiljno zagrizao u odbrani kako se ne bi obrukao.

Poene su pronašli rezervisti i epizodisti, momci koji bi tek u narednim godinama trebalo da nose tim, pa je Španija na potpuno novoj energiji zaigrala. I bila je blizu, vjerovatno bliže nego što je iko mogao da pomisli. Vodili su u posljednjoj četvrtini, ali ih je na kraju skupo koštalo neiskustvo i brojna promašenja slobodna bacanja u finišu meča.



