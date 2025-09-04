logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

"Saznali smo vijest u svlačionici": Italijani potrešeni zbog tragedije, Riči i Poceko potpuno slomljeni

"Saznali smo vijest u svlačionici": Italijani potrešeni zbog tragedije, Riči i Poceko potpuno slomljeni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaši Italije odali počast Đorđu Armaniju koji je preminuo u 91. godini.

Košarkaši Italije odali počast Đorđu Armaniju Izvor: KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Tokom dana je stigla tragična vijest da je preminuo Đorđo Armani, što je i te kako pogodilo reprezentativce Italije koji su se spremali za meč sa Kiprom na Eurobasketu. Đanpaolo Riči i Đanmarko Poceko su mu odali počast nakon pobjede i otkrili svoje iskustvo sa čovjekom za koga kažu da je bio modna ikona i oličenje ljudskosti.

"Azuri" su nosili crne trake u čast legendarnog Armanija koji je ostavio veliki trag u košarci i više od deceniju bio ključni čovjek Olimpije iz Milana. Vijest o njegovoj smrti najviše je pogodila Ričija koji je kapiten "manekena".

 "Težak dan za mene. Bili smo u svlačionici kada smo čuli šta se dogodilo. Nisam očekivao ovu vijest i veoma me je pogodila. Ne mogu ovo da vidim kao samo još jednu utakmicu. Zaista sam zahvalan Đorđu Armaniju jer sam imao radost da dijelim trenutke sa njim četiri godine. Za mene je on bio primjer - elegancije, poštovanja, čovječnosti. Volio je sport, volio je košarku i volio je nas kao igrače. Svake nedjelje je bio tu, sa osmijehom i lijepom riječju", rekao je emotivni reprezentativac Italije.

Podijelio je i jednu anagdotu. "Našalio sam se, a on se smijao sa mnom. Imam fotografiju sa tog dana koju ću uvijek čuvati. Podsjeća me na vezu koju smo imali. Igranje za njega je bilo sve. Za Italiju je bio kao bog. Samo ga zagrliti, razgovarati sa njim, slikati se sa njim", rekao je Rići.

Potrešen i Poceko

Đanmarko Poceko
Izvor: FrĂ�Â©dĂ�Â©ric Chambert / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Italije je takođe teško podnio ovu vijest i podsjetio se svog susreta sa Armanijem.

"Jednom mi je čestitao poslije Evropskog prvenstva 2022. godine" prisjetio se trener, govoreći o slučajnom susretu koji se desio u Milanu.

"Način na koji mi je rekao, sa elegancijom i stilom, nikada prije ni poslije toga u životu nisam vidio. Bilo je drugačije od svega. Kao Muhamed Ali, kao Gandi, ta vrsta ličnosti koja će živeti zauvijek."

Poceko je podvukao da je njegov doprinos u italijanskom sportu nemerljiv. "Kada govorimo o Italijanima, uvijek kažemo: nosimo Armani. Veoma je elegantan. Predstavlja nas. Večeras smo željeli da posvetimo ovu predstavu njemu, a takođe i Akileu Polonari, koji nije mogao da bude ovdje", zaključio je Poceko.

