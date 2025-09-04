logo
Luka Dončić donio Srbiji lošu vijest: Zbog njega "orlovi" moraju na Francuze u četvrtfinalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Slovenija pobijedila Izrael i poslala Francusku na put Srbije.

Luka Dončić Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Slovenije savladala je selekciju Izraela rezultatom 106:96, u okviru posljednjeg kola Grupe D. To znači da će Francuska u osminu finala kao prvoplasirana i biće potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu.

Gledali smo sjajan meč od samog starta, Dončić i Avdija su nametnuli jak tempo od prvog minuta, a već nakon deset su bili dvocifreni. Slovenci su vodili tokom čitavog meča, ali su se Izraelci postarali da strepe do tri minuta pred kraj kada je Luka Dončić pogodio novu trojku, donio svom timu "stotku" i ugasio sve nade o preokretu.

"Zmajčeki" su prvu dionicu dobili 26:22, ali odmah na startu druge četvrtine je uslijedio odgovor Izraelaca. Ipak, to je bilo kratkotrajno jer je Luka bio "onaj pravi", a ovog puta je imao i jaku podršku saigrača. Sa velikih 56:43 otišli su Slovenci na veliki odmor, a Dončić je do tog momenta već sakupio 24 poena i po šest asistencija i skokova, dok je Deni Avdija sa druge strane imao 19 poena i sedam skokova.

Nije najbolje počelo za Slovence u nastavku, pošto je Luka Dončić već nakon pet minuta napravio četvrtu ličnu grešku i odmarao je posljednja dva minuta te dionice. Tada ga je sjajno odmijenio Radović, dok je Sekulić našao pravi momenat kada da ga pošalje na klupi i sačuva od potencijalnog petog faula. Uspjeli su njegovi saigrači da se izbore i pred posljednjih 10 minuta imaju zavidnih - 79:65.

Krenuli su Izraelci na sve ili ništa u posljednjoj dionici. Dva puta su stigli na -5, ali to je bilo sve, pošto je im je magični Luka ugasio sve nade. Režirao je sopstvene serije, pravio čuda na terenu, a saigrači su ga pratili u korak. Na kraju je postigao 37 poena, a jedna asistencija dijelila ga je od tripl-dabla. Dodao je 11 skokova i devet uspješnih dodavanja za koš.

Drugi najefikasniji u redovima Slovenaca bio je Nikolić sa 16 poena, pratio ih je Radović sa 14. Osim pomenutog Avdije, kod Izraealaca se istakao Sorkin sa 14 i Jam Madar sa 10.

