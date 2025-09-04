Najčudnije zagrijavanje pred meč: Rivali Srbije se šamaraju prije izlaska na teren i to im donosi pobjede

Reprezentativci Finske šamaraju se prije izlaska na teren.

Malo je reći da reprezentacija Finske ima čuda način zagrijavanja prije meča. Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem su igrači ovog tima i šamaraju se prije izlaska na teren. Možda je ovaj pomalo suludi način priprema za rivale i obezbijedio Finskoj plasman u dalju fazu takmičenja na Eurobasketu, pošto su se oni sa tri pobjede i dva poraza plasirali u dalju fazu takmičenja.

Srbija je u osmini finala igrati protiv Finske u subotu od 20.45 sati, a dobro je znati kakvog rivala će imati. Već je poznato da je najveća zvijezda tima Lauri Markanen, ali vidio koji je vrti na mrežama ističe i beka Jakoba Grandisona koji je očigledno zadužen za podizanje morala timu. Tako je reprezentativac Finske stajao u krugu i išao od igrača do igrača, svakom od njih je udario šamar i svaki od njih je njemu udario šamar.

Pogledajte kako izgleda zagrijavanje Finaca za meč:

Ovaj snimak podijelila je stranica "Bleacher Report" koja ima 22 miliona pratilaca, pa je tako i Lauri Markanen bio jedan od onih koji su komentarisali objavu. I dok su se mnogi pitali o čemu se radi u ovom timu, Markanen je samo ostavio smajli koji se smije.

Ipak i pored hrabrog zagrijavanja za meč, Finska je izgubila od Nemačke i to ubjedljivim rezultatom 91:61. Na taj način ovaj tim je zakazao susret sa reprezentacijom Srbije, koja je porazom od Turske završila kao druga na tabeli u grupi A. Možemo pretpostaviti da će se ovaj tim zagrijavati na isti način i protiv Srbije, s obzirom na to da "orlovi" važe za favorite u ovom meču.