Najčudnije zagrijavanje pred meč: Rivali Srbije se šamaraju prije izlaska na teren i to im donosi pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Reprezentativci Finske šamaraju se prije izlaska na teren.

Košarkaši Finske se šamaraju pred početak utakmice Izvor: Instagram/bleacherreport

Malo je reći da reprezentacija Finske ima čuda način zagrijavanja prije meča. Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem su igrači ovog tima i šamaraju se prije izlaska na teren. Možda je ovaj pomalo suludi način priprema za rivale i obezbijedio Finskoj plasman u dalju fazu takmičenja na Eurobasketu, pošto su se oni sa tri pobjede i dva poraza plasirali u dalju fazu takmičenja.

Srbija je u osmini finala igrati protiv Finske u subotu od 20.45 sati, a dobro je znati kakvog rivala će imati. Već je poznato da je najveća zvijezda tima Lauri Markanen, ali vidio koji je vrti na mrežama ističe i beka Jakoba Grandisona koji je očigledno zadužen za podizanje morala timu. Tako je reprezentativac Finske stajao u krugu i išao od igrača do igrača, svakom od njih je udario šamar i svaki od njih je njemu udario šamar.

Pogledajte kako izgleda zagrijavanje Finaca za meč: 

Ovaj snimak podijelila je stranica "Bleacher Report" koja ima 22 miliona pratilaca, pa je tako i Lauri Markanen bio jedan od onih koji su komentarisali objavu. I dok su se mnogi pitali o čemu se radi u ovom timu, Markanen je samo ostavio smajli koji se smije.

Ipak i pored hrabrog zagrijavanja za meč, Finska je izgubila od Nemačke i to ubjedljivim rezultatom 91:61. Na taj način ovaj tim je zakazao susret sa reprezentacijom Srbije, koja je porazom od Turske završila kao druga na tabeli u grupi A. Možemo pretpostaviti da će se ovaj tim zagrijavati na isti način i protiv Srbije, s obzirom na to da "orlovi" važe za favorite u ovom meču. 

Tagovi

Eurobasket 2025 Finska

