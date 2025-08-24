Posljednji ples na Eurobasketu uz Cecu i Anu Nikolić: Obožava narodnjake i uradiće sve da izbjegne Srbiju

Sasu Salin će kao kapiten predvoditi Finsku na Eurobasketu na domaćem terenu. Ako dobro krene. sigurno će u svlačionici grmiti i - srpski narodnjaci.

Skoro sve selekcije koje će nastupati na Eurobasketu su izbacile svoje spiskove za ovo takmičenje, a među 12 igrača Finske našao se i Sasu Salin. Kao kapiten će igrati u Tampereu zajedno sa Laurijem Markanenom, Edonom Mađunijem i timom koji njihovi navijači zovu "Susijengi" ili "vukovi".

Sasua Salina ljubitelji košarke na ovim prostorima znaju odlično. Dugo je igrao u ABA ligi, a sada iskusni šuter Estudijantesa je svašta pokupio dok je bio kod nas. Nakon početaka u Honki 2010. je prešao u Union Olimpiju i igrao je pet godine za tim iz Ljubljani.

Kada smo ga sačekali pred meč Srbije i Finske na Eurobasketu 2022. godine, pitali smo da li je možda naučio neke riječi na srpskom. "Da, naučio sam pjesme i neke riječi, ali bolje da ih ovdje ne govorim", rekao je Salin uz osmijeh.

"Vrati mi se, nesrećo"

Morali smo nakon toga da ga pitamo koje to pkesme voli i šta su mu favoriti kada je srpska muzika u pitanju. Nije nas lagao, kapiten Finske je izlistao nekoliko napih hitova.

"O... "Vrati mi se, nesrećo", Ana Nikolić je dobra, prva pjesma mi je "Mišo moj", znate... Ceca je bila sjajna kada je bila u Ljubljani", rekao je Salin na oduševljenje srpskih novinara u miks zoni.

Finci hoće uvijek korak više

Finci su u pripremnom periodu odigrali četiri meča. Dva puta su igrali sa Belgijom i Poljskom i sva četiri puta su pobijedili. Sjajno ih predvodi Lauri Markanen, ali će i Sasu Salin na svom vjerovatno posljednjem Eurobasketu htjeti da se oprosti istorijskim rezultatom. Finska je 2017. stigla do nokaut faze, a 2022. su ispali od Španije u četvtfinali.

Sada igraju na domaćem terenu u Nokija Areni u Tampereu, u grupi B. Tu će igrati sa Njemačkom, Litvanijom, Švedskom, Crnom Gorom i Velikom Britanijom. Ta grupa se ukršta sa grupom A u kojoj je Srbija i zato će Finci željeti što bolji rezultat. Ako završe na vrhu svoje grupe moći će da budu sigurni da će izbjeći Srbiju na startu nokaut faze.

Ko iga za Finsku?

Sastav Finske za Eurobasket: Džejkob Grandison, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Miro Litl, Aleksandaer Madsen, Lauri Markanen, Edon Mađuni, Mika Murinen, Oliver Nkamhua, Sasu Salin, Ilari Sapala, Elijas Valtonen