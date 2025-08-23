Da li ste zadovoljni spiskom Srbije za Eurobasket? (ANKETA)

Selektor Srbije Svetislav Pešić otpisao Dejana Davidovca, Balšu Koprivicu i Nikolu Topića.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objavio je konačan spisak za Eurobasket 2025. U posljednjem momentu su otpali Nikola Topić, Dejan Davidovac i Balša Koprivica. Očigledno je ljekarski tim u dogovoru sa Vasom Micićem i stručnim štabom donio odluku da je nekadašnji MVP Evrolige spreman za najveće napore.

Pretpostavlja se da je osim Micića najveća dilema bila ta da li povesti pouzdanog Dejana Davidovca ili nadolazeću zvijezdu Tristana Vukčevića koji je bio među najboljima u pripremnom periodu. As Crvene zvezde je duže vrijeme bio odvojen od terena, pošto je doživio nezgodnu povredu koja ga je umalo koštala karijere. Srećom, uspio je da vrati u prepoznatljivu formu i definitivno će biti jedan od ključnih igrača u timu Janisa Sferopulosa naredne sezone.

Što se tiče Nikole Topića, koji je cijelu prošlu sezonu proveo van parketa, poziv u seniorski tim je za njega bila velika stvar. Ipak, nije bilo realno da u ovakvoj konkurenciji obezbijedi mjesto među dvanaestoricom, iako se to spominjalo kao mogućnost zbog problematike sa Micićem.

Balša Koprivica je imao tu nesreću da ima žestoku konkurenciju na centarskoj poziciji. Pored Jokića, Milutinova i Petruševa nije bilo realno da ide i on. Prethodno su sa spiska otpali Uroš Trifunović i Alen Smailagić koji su se već pridružili svojim klubovima.

Evo kompletnog spiska: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Anketa Da li vam se dopada spisak Srbije za Eurobasket 2025? Apsolutno, to je to! 50% (1)

Volio bih da je išao Topić 50% (1)

Šteta, mogao je i Davidovac na spisak 0% (0)

Možda bih nešto promijenio, ali i ovo je super 0% (0) Povratak na glasanje Da li vam se dopada spisak Srbije za Eurobasket 2025? Apsolutno, to je to!

Raspored Srbije u grupnoj fazi

Protivnici izabranika Svetislava Pešića" biće Estonija, Češka, Letonija, Portugal i Turska.

Raspored Srbije, Grupa A

Estonija - Srbija, 27. avgust u 20.15 sati

Portugal - Srbija, 29. avgust u 20.15 sati

Letonija - Srbija, 30. avgust u 17 sati

Srbija - Češka, 1. septembar u 20.15 sati

Turska - Srbija, 3. septembar u 20.15 sati

