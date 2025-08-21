"Neka drugi procijene, ne bih komentarisao": Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović na jedno pitanje nije odgovorio

Bogdan Bogdanović pred Eurobasket bio upitan koliko voli da igra sa saigračima iz srpske reprezentacije. Njegov osmijeh kazao je više od riječi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović poručio je da je sa saigračima od prvog dana bio spreman da ode na Eurobasket.

"Ma, bili smo spremni od početka, kako smo došli, drago mi je zbog načina na koji smo pristupili ovoj utakmici i pokazhali veliki respekt i Slovencima i domaćoj publici", kazao je on za TV Arena sport.

Na pitanje koliko voli da igraš sa momcima iz nacionalnog tima, Bogdanović je kazao da se sve jasno vidi na terenu.

"To se vidi, a na drugima je da procijene. Ne bih komentarisao koliko volim. Prije svega volim što sam tu sa momcima, vidi se ujedinjenost i sreća što smo zajedno i što igramo zajedno ovu igru", dodao je kapiten Srbije.

Reprezentacija Srbije ubjedljivim trijumfom protiv Slovenije (106:72) završila je pripreme za Eurobasket, na kojem će učestvovati od 27. avgusta i prvog meča protiv Estonije.

