Srbija - Slovenija, uživo: Nikola Jokić prvi izašao na teren Beogradske arene

Nikola Jokić prvi izašao na teren

Raspored mečeva Srbije na Eurobasketu

17 : 56 Slovenija je u grupi D U grupi sa Slovenijom nalaze se: Poljska

Francuska

Belgija

Island

Izrael

17 : 56 Srbija je u grupi A U grupi sa Srbijom na Eurobasketu nalaze se: Estonija

Portugalija

Letonija

Češka

Turska

Avramović: Sa oba takmičenja smo se vratili sa medaljom "Generalno smo ozbiljno radili i dobro igrali i pokazali napredak iz utakmice u utakmicu. Igrali smo šest utakmica i sve pobijedili, dvije zatvorenog tipa, četiri na ova dva turnira, sve smo pobijedili. Protiv Slovenije će za nas biti domaća atmosfera kao prethodne dvije godine kad nas je srpska publika ispratila na velika takmičenja i sa oba takmičenja smo se vratili sa medaljom i nadam se da će tako biti i sutradan, bože zdravlja, da budemo dobro i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv kvalitetne reprezentacije kao što je Slovenija", rekao je Avramović.

Pešić: Radili smo onoliko koliko nam je vrijeme dozvoljavalo "Oni bolji treneri od mene to ne mogu da vam kažu. Nisam toliko dobar trener da bih mogao da odgovorim na pitanje do kog nivoa je reprezentacija spremna za Eurobasket. Radili smo onoliko koliko nam je vrijeme dozvoljavalo i koliko su igrači bili spremni da realizuju zahtjeve koji su postavljeni. To je poseban način pripreme za reprezentaciju. To bi bilo dobro da me pozovu ovi što organizuju trenerske klinike, pa da im sve objasnim. Vi ste ipak samo novinari, vas to ne zanima, ali pripremati reprezentaciju za ovakav sistem takmičenja traži stvarno... Sve je komplikovano, drugačije i to nije razlog da se ne može pronaći pravi način da se stigne do zadovoljavajuće forme", rekao je Pešić.

17 : 53 Kako je Slovenija igrala? Slovenija nije imala sjajan pripremni period, ovaj tim upisao je četiri poraza i svega jednu pobjedu i to u posljednjem meču. Slovenija je poražena dva puta od Njemačke (103:89 i 80:70), potom od Litvanije (94:72), Letonije (100:88), a potom su pobijedili Veliku Britaniju (93:81).