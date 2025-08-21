Srbija - Slovenija, uživo: Nikola Jokić prvi izašao na teren Beogradske arene

Srbija i Slovenija igraju posljednji pripremni meč pred Eurobasket.
Srbija dočekuje Sloveniju u posljednjem pripremnom meču pred Evropsko prvenstvo, susret počinje u 20 sati u Beogradskoj areni.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...
Nikola Jokić prvi izašao na terenIzvor: MN PRESS
Luka Dončić u "akciji" navijača Crvene zvezde
Susret Bogdanovića i Dončića
Večeras u Areni i zlatni kadeti! Ekipa izlazi na poluvremenu
Raspored mečeva Srbije na Eurobasketu
Slovenija je u grupi D
U grupi sa Slovenijom nalaze se:
Poljska
Francuska
Belgija
Island
Izrael
Srbija je u grupi A
U grupi sa Srbijom na Eurobasketu nalaze se:
Estonija
Portugalija
Letonija
Češka
Turska
Avramović: Sa oba takmičenja smo se vratili sa medaljomIzvor: MN PRESS
"Generalno smo ozbiljno radili i dobro igrali i pokazali napredak iz utakmice u utakmicu. Igrali smo šest utakmica i sve pobijedili, dvije zatvorenog tipa, četiri na ova dva turnira, sve smo pobijedili. Protiv Slovenije će za nas biti domaća atmosfera kao prethodne dvije godine kad nas je srpska publika ispratila na velika takmičenja i sa oba takmičenja smo se vratili sa medaljom i nadam se da će tako biti i sutradan, bože zdravlja, da budemo dobro i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv kvalitetne reprezentacije kao što je Slovenija", rekao je Avramović.
Pešić: Radili smo onoliko koliko nam je vrijeme dozvoljavaloIzvor: MN PRESS
"Oni bolji treneri od mene to ne mogu da vam kažu. Nisam toliko dobar trener da bih mogao da odgovorim na pitanje do kog nivoa je reprezentacija spremna za Eurobasket. Radili smo onoliko koliko nam je vrijeme dozvoljavalo i koliko su igrači bili spremni da realizuju zahtjeve koji su postavljeni. To je poseban način pripreme za reprezentaciju. To bi bilo dobro da me pozovu ovi što organizuju trenerske klinike, pa da im sve objasnim. Vi ste ipak samo novinari, vas to ne zanima, ali pripremati reprezentaciju za ovakav sistem takmičenja traži stvarno... Sve je komplikovano, drugačije i to nije razlog da se ne može pronaći pravi način da se stigne do zadovoljavajuće forme", rekao je Pešić.
Kako je Slovenija igrala?
Slovenija nije imala sjajan pripremni period, ovaj tim upisao je četiri poraza i svega jednu pobjedu i to u posljednjem meču. Slovenija je poražena dva puta od Njemačke (103:89 i 80:70), potom od Litvanije (94:72), Letonije (100:88), a potom su pobijedili Veliku Britaniju (93:81).
Srbija pred posljednjim izazovom
Srbija je u dosadašnjem toku priprema pred Evropsko prvenstvo pobijedila u svim mečevima. Srpski tim bio je bolji od BiH (126:89), Poljske (79:67), Grčke (76:66), Kipra (122:55), Češke (113:84) i Njemačke (91:81).